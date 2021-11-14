البرازيل تأهلت.. والأرجنتين على وشك

دوليه

ضمنت البرازيل التأهل رسمياً إلى كأس العالم قطر 2022 فجر أول من امس بفوزها الصعب على كولومبيا 1-0، فيما باتت الارجنتين على مشارف التأهل بفوزها فجر أمس على أوروغواي 1-0.

وأضافت البرازيل ضيفتها كولومبيا إلى قائمة ضحاياها في المرحلة الثالثة عشر من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم . وسجّل لوكاس باكيتا هدف المباراة الوحيد 72 ليؤكد وبشكل رسمي تواجد بلاده مرة جديدة في كأس العالم. ورفع منتخب البرازيل رصيده إلى 34 نقطة في الصدارة بينما يملك منتخب كولومبيا الخامس 16 نقطة مع بقاء خمس مباريات له، حاله كحال منتخب تشيلي الرابع. ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى مباشرة إلى مونديال قطر فيما يلعب الخامس ملحقاً خاصاً للوصول إلى المونديال. واحتفل الحساب الرسمي لكأس العالم على تويتر بتأهل المنتخب البرازيلي بتغريدة جاء فيها: «تأهل منتخب البرازيل إلى كأس العالم قطر 2022 لينضم بذلك إلى الدنمارك وألمانيا وقطر!».

وفي المباراة الثانية باتت الأرجنتين على مشارف التأهل، بعد عودتها بفوز ثمين من الأوروغواي 1-0 في الجولة 13 من تصفيات أميركا الجنوبية. وتدين الأرجنتين بفوزها إلى جناحها أنخل دي ماريا صاحب هدف الفوز المبكر بتسديدة جميلة (7). ونزل نجم «ألبي سيليستي» ليونيل ميسي بديلا قبل ربع ساعة من نهاية الوقت، إذ عاد من إصابة في ركبته وعضلاته أبعدته عن آخر مباراتين لفريقه باريس سان جرمان الفرنسي. وفي مباراة سنحت فيها للأوروغواي عدة فرص، صنعت تسديدة دي ماريا اللولبية من حافة المنطقة في المقص البعيد، الفارق لفريق المدرب ليونيل سكالوني الذي كرر فوزه على الأوروغواي. ر

فعت الأرجنتين رصيدها إلى 28 نقطة من 12 مباراة في المركز الثاني من المجموعة الموحدة، بفارق 6 نقاط عن البرازيل التي ضمنت تأهلها. وتبتعد الأرجنتين بفارق كبير عن الإكوادور (20)، وكل من تشيلي وكولومبيا والأوروغواي (16).

وبحال فوزها الثلاثاء على البرازيل، ستضمن الأرجنتين بطاقة التأهل بحال عدم فوز أي من كولومبيا وتشيلي والأوروغواي.

