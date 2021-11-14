إنكلترا على مشارف النهائيات

دوليه

باتت إنكلترا على مشارف بلوغ نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، بعد اكتساحها ضيفتها ألبانيا بخماسية نظيفة على ملعب ويمبلي بينها ثلاثية لهاري كين ضمن منافسات الجولة التاسعة ما قبل الاخيرة من المجموعة التاسعة، فيما ضمنت بولندا خوض الملحق أقله بفوزها السهل على مضيفتها أندورا 4-1. ورفع المنتخب الإنكليزي وصيف بطل أوروبا رصيده الى 23 نقطة في الصدارة متقدمًا بفارق ثلاث نقاط عن بولندا، وسيكفيه التعادل أمام مضيفه سان مارينو المتواضع المتذيل من دون نقاط الاثنين لبلوغ النهائيات. وبات رجال المدرب غاريث ساوثغيت الذي أشارت تقارير الى أنه أصبح قريبًا من تجديد عقده مع إنكلترا، على بعد مباراة من إنهاء التصفيات من دون أي خسارة بعد أن حققوا فوزهم السابع مقابل تعادلين. وجاءت أهداف أصحاب الارض من هاتريك كاين في الشوط الاول (18 و33 و45+2) وهاري ماغواير (9) وجوردان هنردسون (28). وأحكم الإنكليز سيطرة مطلقة على مجريات اللقاء وافتتحوا التسجيل برأسية ماغواير قلب دفاع مان يونايتد إثر عرضية من ظهير تشلسي ريس جيمس (9). وضاعف كين التقدم برأسية قريبة بعد عرضية عن الجهة اليمنى من هنردسون (18)، قبل أن يضيف الاخير الثالث بعد لعبة مشتركة جميلة مع المهاجم الذي أعاد له الكرة الى داخل المنطقة ليراوغ لاعب وسط ليفربول الدفاع ويسكن الكرة زاحفة الى يسار الحارس (28). وحقق كين الهاتريك بهدف ثانٍ من زاوية ضيقة عن الجهة اليسرى داخل المنطقة في سقف الشباك إثر تمريرة من رحيم ستيرلينغ (33)، وثالث من كرة أكروباتية رائعة متابعًا ركنية من فيل فودن (45+2). ورفع كين رصيده الى 39 هدفًا في المباريات الرسمية والتنافسية لإنكلترا (44 بالمجمل) متجاوزًا الرقم القياسي السابق لواين روني (37). وشهدت المباراة أولى مشاركات إيميل سميث رو لاعب أرسنال المتألق أخيرًا، على الإطلاق مع المنتخب الاول بعد دخوله بديلا في الشوط الثاني. ولم تواجه بولندا صعوبة في تخطي مضيفتها أندورا التي لعبت طيلة المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ريكار فرنانديس لتحقق الانتصار الثالث تواليًا في التصفيات. وسجل روبرت ليفاندوفسكي ثنائية (5 و73) فيما أضاف كميل جوزفياك (11) وأرداديوش ميليك (45+2) للضيوف، بينما أحرز جوان سيرفوس الهدف الوحيد لأصحاب الأرض (45). وطرد فرنانديس في الثواني الاولى للقاء بعد أن ضرب بكوعه المدافع كميل ميليك على وجهه عندما ارتقى فوقه لتشتيت الكرة.