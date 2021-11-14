أميركا حسمت مواجهة المكسيك

دوليه

قاد الثنائي الشاب كريستيان بوليسيك وويستون ماكيني منتخب الولايات المتحدة الأميركية إلى فوز هام على ضيفته المكسيك 2-0، أول من أمس في الجولة السابعة ضمن الدور الحاسم من تصفيات كونكاكاف المؤهلة إلى مونديال قطر 2022. ورفع لاعبو المدرب غريغ بيرهالتر رصيدهم في الصدارة إلى 14 نقطة من سبع مباريات، بفارق الأهداف عن المكسيك. ويتأهل أول ثلاثة منتخبات من المجموعة الموحدة التي تضم ثمانية منتخبات إلى نهائيات قطر 2022، فيما يخوض الرابع ملحقاً دولياً. وعزّزت كندا حظوظها بظهور أول في المونديال منذ 1986، بفوزها الثاني توالياً على حساب كوستاريكا خامسة الترتيب 1-0 في إدمونتون. وفي مباراة أخرى، تعادلت جامايكا (6 نقاط) مع مضيفتها السلفادور (6) بنتيجة 1-1.

