استراتيجية الرياضة 2... صعوبة تطبيق الاحتراف

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جاء من ضمن الاستراتيجية الرياضية الكويتية 2022 – 2028: التخطيط لتطبيق الاحتراف بتعديل قانون التفرغ الرياضي..! ارجو ان لا تكون استراتيجية الرياضة بنظام «أحلام اليقظة» فرضينا أو لم نرتض لا نستطيع تطبيق فكر النظام الاحترافي الكويتي «التفرغ» ليعادل النظام العالمي المطبق حاليا للاحتراف... فمزاولة كرة القدم او اي لعبة اخرى يجب ان تكون مهنة (لاعب رياضي) معتمدة في ديوان الخدمة المدنية حتى تستطيع الحكومة الصرف عليها مثل ما حدث في الامارات والسعودية وقطر فقط! (وهم يعانون من مشاكلها المالية) لان كل دول العالم بما فيها مصر والاردن والمغرب وتونس.. إلخ الصرف على الاحتراف يكون من القطاع الخاص او من مالك النادي... فالاحتراف لا يحتاج الى استراتيجية وانما الى قانون يفتح المجال لمن لديه الامكانات المالية واللوجستية لكي ينشئ فريقاً محترفاً يصرف عليه من الالف الى الياء.. اما غير ذلك فأرجو رفعها من بنود الاستراتيجية.

ان طبيعة البيئة الاجتماعية والاقتصادية في الكويت لا تساعد على ايجاد محترفين وذلك لتواضع مستوى الاندية واللاعبين في انديتنا الحالية (للعلم انا اتكلم عن كل الالعاب وليس القدم فقط) فكيف ستقنع ولي أمر بأن يترك ابنه الدراسة او العمل ليحترف ويحصل على راتب 500 دينار او 1500؟ وهل سيقبل الضابط بالجيش او الشرطة ان يترك عمله لكي يلعب كرة قدم وتوقف ترقيته الى ان يعتزل؟ ومن ثم يعود للجيش بنفس الرتبة؟ او كيف سيترك طبيب «لاعب» عمله لكي يلعب ومن ثم يرجع الى عمله بعد ان يعتزل اللعب واصدقاؤه اصبحوا اكثر خبرة وتخصصاً.. اكيد سيرجع ليكون طبيب مستوصف او طبيب عائلة؟ كيف ستسمح المدرسة لمدرس ان يترك عمله ليحترف ومن ثم يرجع لمدرسته في اي وقت؟ هل سيسمح له بالعودة للتدريس!؟ ام لن يسمح له لضعف قدراته التدريسية.. إلخ من الامثلة الكثيرة التي نعيشها كأولياء امور او مسؤولين او قيادات عسكرية.. الموضوع ليس بتفرغ للمشاركة مع المنتخب شهراً او شهرين؟ الموضوع تغير مهنه اللاعبين لفترة ومن ثم العودة لنفس المهنة. من وجهة نظري المتواضعة ومن خبرة طويلة بهذا الموضوع اعتقد الاسلم بأن يوضع قانون يسهل تكوين فريق محترف من القطاع الخاص وفي نفس الوقت يسمح لاي ناد حكومي ان يتحول الى الاحتراف اذا ثبت ان لديه التمويل والمصادر المالية لان يكون ناديا محترفا.. حاليا اعتقد نادي الكويت يدار بعقلية محترفين فليقدموا لكم ميزانية النادي الحالية موضحين فيها كم يصرفون سنويا على الاحتراف في كرة القدم فقط؟ ومن اين تأتي الاموال؟ وارجو ان لا ننسى ان الاحتراف يعني ان تعمل للاعبين عقدا بمقدم كبير وراتب كبير وامتيازات كبيرة.. في وضع مستوى مسابقاتنا الضعيف بسبب الديموقراطية الرياضية الهشة التي نعيشها منذ ان بدأت الرياضة الكويتية بإدارة الحكومة في عام 1962 (او لتشكيل حكومي.. عندما كانت الرياضة تدار بمستوى ادارة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل).. ورجاء لا تقيسوا تطوير الرياضة عن طريق كرة القدم لان ميزانية نادي مانشستر يونايتد السنوية اكثر من ميزانية هيئة الرياضة الحالية والقادمة.. وبلاش «احلام اليقظة في الاستراتيجيات» وابحثوا عن سبب النتيجة 7-1..؟ والله من وراء القصد.

