الأزرق.. «من حادك على التشيك؟»

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تعد الخسارة التي تعرض لها الازرق امام نظيره التشيكي

7-0 في اللقاء الودي الذي جمعهما يوم الخميس الماضي، «قاسية» خلفت حالة جديدة من الغضب لدى الشارع الرياضي على اتحاد الكرة.

ولاشك ان للجماهير الرياضية وعشاق الازرق الحق بان تكون ردة فعلهم شديدة من جراء تلك الهزيمة القاسية وخاصة انهم يشاهدون المنتخبات الاخرى تحقق النتائج الايجابية وتنافس على المقدمة، فيما أصبح الازرق من مباراة لاخرى مجرد جسر عبور وبحال بائسة ليس لديه القدرة على ان يواجه الخصوم. وفي تلك المباراة التي خلفت «السبعة» ماهي الا حقيقة جديدة على مدى التخبط الذي يمارسه اتحاد الكرة من خلال تعامله مع المنتخب فمن غير المنطق ان تخوض مباراة مع منتخب يفوقك بالكثير من العوامل ويحتل المركز الـ31 في تصنيف الاتحاد الدولي «فيفا»، ويعتبر من المنتخبات الاوروبية المتطورة فاللعب معه في ظل الظروف التي يمر بها الازرق في الوقت الراهن، حيث صفوفه اغلبها من عناصر المنتخب الاولمبي من البديهي ان تكون المحصلة النهائية للمباراة بهذا الشكل.

فإن كان الاتحاد يسعى لبناء منتخب للمستقبل وهو امر مقبول فلن تكون المواجهات الاعدادية مع منتخبات الفوارق ما بينها كبيرة، ويفترض ان يكون الاستعداد تدريجيا من خلال البدء مع منتخبات متقاربة نوعا ما مع مستوى المنتخب وبالذات ان صفوف الازرق تضم العديد من الوجوه الجديدة التي هي بالاصل مستوياتها عادية والكثير منهم يحتاجون لعمل كبير ومتواصل ومنهم من يفتقر لابسط مفاهيم اللعب.

ولذلك تلك النوعية من اللاعبين وفي ظل وجود مدرب يتنقل من منتخب لآخر بجانب اعارته لنادي الكويت من الطبيعي ان تمزق شباك الازرق بهذه الكمية من الاهداف لولا اجتهاد الحارس خالد الرشيدي لكانت اكبر من ذلك.

وان كان الاتحاد يفكر من وراء تلك المباراة اللعب مع خصم بوزن التشيك ان يستعد للتصفيات التمهيدية لكأس آسيا 2023 فهذا مردود عليه، فالمنتخبات التي سيواجهها في يونيو المقبل هي التي فشلت في التأهل للدور الحاسم لمونديال 2022 ومن ثم يفضل اللعب مع مثل تلك المنتخبات لا ان يقفز الى الاعلى لمواجهة التشيك دون وضع العواقب بعين الاعتبار. ومن ثم ان اختيار التشيك ليكون محكاً للازرق في تلك المرحلة ويكشف ان اللاعب الكويتي متأخر باشواط بعيدة عن الآخرين بعيدا عن اسطوانة «اللاعبين صغار» بما ان متوسط اعمارهم يبلغ 22 عاما واكبر، وهذا السن يعد فترة الابداع والتألق لكن تظل امكانيات الكثير منحصرة محليا والاهم من ذلك ان القراءة الواقعية مفقودة لدى صاحب القرار الذي اختار اللعب امام التشيك في هذا التوقيت ليفتح بذلك بابا جديدا من ردة الفعل الغاضبة وكأنه يحرق الازرق قبل ان يحرق نفسه.

