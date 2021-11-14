loader

محلية

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

بداية قوية للقادسية في «الطائرة»

زيد خلف
مقالات أخرى للكاتب
الأحد 14 نوفمبر 2021

حقق القادسية انتصارا مستحقاً على الكويت 3-2 (25-23، 23-25، 21-25، 25-18، 15-13) في انطلاق بطولة الدوري الممتاز للكرة الطائرة والتي شهدت ايضاً انتصارا صعباً للعربي على الجهراء بالنتيجة ذاتها (18-25، 25-19، 25-22، 15-25، 15-12)، كما فاز برقان على التضامن 3-0 (27-25، 25-19، 25-16).
وبهذه النتائج حقق فريقا القادسية والعربي أول نقطتين لهما في البطولة مقابل نقطة للكويت والجهراء، فيما نال برقان 3 نقاط مقابل لاشيء للتضامن. ويطبق النظام الدولي لاحتساب النقاط في البطولة إذ يحصل الفائز بنتيجة 3-0 أو 3-1 على النقاط الثلاث كاملة مقابل لاشيء للمهزوم، فيما يحصل على نقطتين في حال الفوز 3-2 مقابل نقطة للخاسر.
وقدم القادسية حامل اللقب عرضاً قوياً أمام الكويت مؤكداً نيته في الدفاع عن لقبه ومحاولة المحافظة عليه، فيما تلقى الأبيض هزيمته الأولى في البطولة. وفي المباراة الثانية عانى العربي كثيراً قبل أن يحقق الفوز على الجهراء المجتهد. وفي اللقاء الثالث قدم برقان أداء لافتا وتوجه بالفوز بثلاثة أشواط نظيفة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة