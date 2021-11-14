بداية قوية للقادسية في «الطائرة»

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حقق القادسية انتصارا مستحقاً على الكويت 3-2 (25-23، 23-25، 21-25، 25-18، 15-13) في انطلاق بطولة الدوري الممتاز للكرة الطائرة والتي شهدت ايضاً انتصارا صعباً للعربي على الجهراء بالنتيجة ذاتها (18-25، 25-19، 25-22، 15-25، 15-12)، كما فاز برقان على التضامن 3-0 (27-25، 25-19، 25-16).

وبهذه النتائج حقق فريقا القادسية والعربي أول نقطتين لهما في البطولة مقابل نقطة للكويت والجهراء، فيما نال برقان 3 نقاط مقابل لاشيء للتضامن. ويطبق النظام الدولي لاحتساب النقاط في البطولة إذ يحصل الفائز بنتيجة 3-0 أو 3-1 على النقاط الثلاث كاملة مقابل لاشيء للمهزوم، فيما يحصل على نقطتين في حال الفوز 3-2 مقابل نقطة للخاسر.

وقدم القادسية حامل اللقب عرضاً قوياً أمام الكويت مؤكداً نيته في الدفاع عن لقبه ومحاولة المحافظة عليه، فيما تلقى الأبيض هزيمته الأولى في البطولة. وفي المباراة الثانية عانى العربي كثيراً قبل أن يحقق الفوز على الجهراء المجتهد. وفي اللقاء الثالث قدم برقان أداء لافتا وتوجه بالفوز بثلاثة أشواط نظيفة.

