فوز العبدالرزاق في «الدراجات المائية»

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انتزع المتسابق الكويتي يوسف العبدالرزاق المركز الاول في منافسات فئة الجالس للمحترفين تلاه الفرنسي جيرمي بيريز ثم المتسابق الاسباني اليخاندرو ميراندا الذي حل ثالثا ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة العالم للدراجات المائية (2021) التي انطلقت أول من أمس على شاطئ المارينا برعاية الهيئة العامة للرياضة وتحت مظلة الاتحاد الدولي للرياضات البحرية.وأحرز المتسابق الاسباني ناتشو ارميلاس المركز الاول في منافسات الواقف فئة كبار المحترفين رجال في حين جاء المتسابق الاماراتي كيفن ريترير ثانيا والفرنسي ميكاييل بوريت ثالثا. وتوجت المتسابقة السويدية إيما اورتنداهي بالمركز الاول في منافسات فئة الواقف لكبار المحترفين سيدات تلتها الاستونية جاسمن يبراوس في حين جاءت السويدية جونا بورقستروم في المركز الثالث.وفي منافسات فئة فري ستايل حل المتسابق الاماراتي راشد الملا أولا تلاه الايطالي روبيرتو مارياني ثم الاماراتي عبدالجليل العوضي.وفي منافسات فئة السلالم الواقف للسيدات فازت بالمركز الاول السويدية ايما اورتندال تلتها الاستونية جاسمن يبرسثم ثم النرويجية بنتكيت دريج في المركز الثالث.وفي منافسات فئة السلالم الواقف (رجال) فاز بالمركز الاول الفرنسي مايكل بورت ثم الاماراتي سلمان العوضي ثانيا والفرنسي اكسل كورتوس ثالثا.اما في منافسات فئة السلالم الجالس (رجال) فقد فاز بالمركز الاول البلغاري ماركوس جورجنسن ثم السويدي صامويل جوهانسون ثانيا والدنماركي راسموس هانسن ثالثا.من جانب آخر، قال أمين السر ورئيس اللجنة البحرية في نادي الرياضات البحرية أحمد أبل ان السباق شهد منافسات قوية بين اكثر من 60 متسابقا في مختلف الفئات اتسمت بالندية والحماسة طوال فترة السباق للظفر بالمراكز الأول.وافاد أبل أنه تخلل منافسات اليوم الاول عرض افتتاح البطولة وسط حضور من جمهور ومحبي الرياضات البحرية ما يؤكد رواج هذه اللعبة بين اوساط الشباب الكويتيين.

