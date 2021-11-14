تفوق الكويت والقادسية في «القوى»

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حقق الكويت لقب منافسات فئة العمومي للفرق ضمن مسابقات اليوم الأول للبطولة العامة لسباق الطريق لألعاب القوى التي ينظمها اتحاد العاب القوى لمدة ثلاثة أيام فيما احتل القادسية المركز الثاني والجهراء الثالث.وتمكن القادسية من الفوز بالمركز الاول لمنافسات فئة الناشئين للفرق ضمن البطولة ذاتها والتي اقيمت على الطريق المحاذية لستاد جابر الدولي متقدما على كاظمة الذي حل بالمركز الثاني فيما آل المركز الثالث للساحل.وعلى صعيد منافسات الفردي تمكن اللاعب سليمان عباس من نادي الكويت من الظفر بالمرتبة الاولى لسباق فئة العمومي والذي كان على مسافة خمسة كيلومترات فيما جاء زميله بالنادي عبدالرحمن عباس ثانيا بينما نال لاعب الفحيحيل عمر عياد المركز الثالث. وفاز لاعب خيطان فارس علي بمنافسات الفردي لسباق فئة الناشئين الذي كان لمسافة ثلاثة كيلومترات تلاه سويد عبدالله من الساحل ثانيا في حين احرز لاعب القادسية فرج مبارك المرتبة الثالثة.وقال رئيس الاتحاد سيار العنزي عقب ختام منافسات اليوم الاول للبطولة ان سباقي الأول من امس ظهرا بمستوى جيد من اللاعبين وشهدا مشاركة كل الاندية المنضوية تحت الاتحاد مهنئا الاندية واللاعبين الفائزين بالمراكز الأولى. واضاف العنزي ان هذه البطولة التي تعد تدشينا للموسم الرياضي المحلي للاتحاد (2021-2022) والبطولات التالية للاتحاد تكتسب أهمية كبيرة كونها ستكون تجهيزا للاعبي المنتخب الذين سيشاركون في دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي ستقام بالبلاد يناير المقبل.وثمن رعاية العضو الشرفي للاتحاد فاطمة العيسى للبطولة والتي تضم ايضا فئتي الاشبال والشباب وكذلك فئة السيدات ،منوها بتعاون الاندية مع المنظمين والحكام ما أسهم بنجاح منافسات اليوم الاول للبطولة.

