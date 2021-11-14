التركي بطل «الإسكواش التنشيطية»

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توج لاعب العربي محمد التركي بلقب البطولة التنشيطية الـ13 للاسكواش التي اختتمت الخميس الماضي على ملاعب مركز الشيخ سالم الصباح الدولي في جنوب السرة حيث تمكن التركي في اللقاء النهائي من التغلب على لاعب الكويت محمد المسعود بنتيجة ثلاثة اشواط دون رد بعد مباراة ممتعة ومثيرة.وحصل التركي على كأس البطولة والميدالية الذهبية فيما ذهبت الفضية للمسعود والبرونزية للاعبين عمر عبداللطيف (النصر) وخالد الجنيدل (الكويت). وفي مسابقة السيدات والتي تقام رسميا للمرة الاولى حققت لاعبة الكويت عائشة الحمد المركز الاول وجاءت وسن العون (القرين) بالمركز الثاني فيما احتلت المركز الثالث اللاعبتان هديل العبيد (الكويت) ملك مجدي (العربي). وتم اختيار لاعبتين مثاليتين هما اسماء عاشور من نادي سلوى ومنال الشريدة من الصليبخات. وفي مسابقة تحت 19 سنة توج لاعب اليرموك حسين الزعتري بالمركز الأول وجاء عمار محمد (كاظمة) ثانيا وفي المركز الثالث اللاعبان عبدالرحمن الهاشم (كاظمة) وقدير جول (خيطان). وفي مسابقة تحت 17 سنة نال الميدالية الذهبية قدير جول والفضية للاعب اليرموك خالد الفارسي فيما حقق البرونزية علي النجادة (العربي) وجاسم الغريب (اليرموك) وفي فئة تحت 15 سنة حقق لاعبا خيطان عبدالرحمن الصانع وطلال جول المركزين الاول والثاني وجاء بالمركز الثالث لاعبا العربي عيسي النجادة وحمزة حازم.وفي فئة تحت 13 سنة حقق الميدالية الذهبية عبدالله الصراف (العربي) وذهبت الفضية لعبدالرحمن الكندري (خيطان) والبرونزية لعبدالمحسن العتيبي (خيطان) وعيسي النجادة.وفئة تحت 11 سنة تفوق لاعبو خيطان صالح الكندري (الأول) واحمد رانجين (الثاني) وفيصل العتيبي (الثالث) وحل لاعب العربي عبدالله حسين في المركز الثالث مكرر.

