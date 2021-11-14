«الإطفاء» شاركت في المنتدى الإقليمي العربي

وطن النهار

شارك رئيس قوة الإطفاء العام بالانابة اللواء صالح الانصاري في الاجتماع الوزاري للدول العربية بالمنتدى الاقليمي العربي الخامس للحد من مخاطر الكوارث الذي نظمته المملكة المغربية (عن بعد) بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.

وقالت القوة في بيان صحافي ان المنتدى الذي عقد خلال الفترة من 8 الى 11 نوفمبر الحالي يهدف الى اعتماد مخرجات مهمة أبرزها اعلان الرباط للحد من مخاطر الكوارث وخطة العمل ذات الاولوية للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2021-2024 وبيانات العمل الطوعية لمجموعات اصحاب المصلحة الخمس.

