loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«الإطفاء» شاركت في المنتدى الإقليمي العربي


شارك رئيس قوة الإطفاء العام بالانابة اللواء صالح الانصاري في الاجتماع الوزاري للدول العربية بالمنتدى الاقليمي العربي الخامس للحد من مخاطر الكوارث الذي نظمته المملكة المغربية (عن بعد) بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.
وقالت القوة في بيان صحافي ان المنتدى الذي عقد خلال الفترة من 8 الى 11 نوفمبر الحالي يهدف الى اعتماد مخرجات مهمة أبرزها اعلان الرباط للحد من مخاطر الكوارث وخطة العمل ذات الاولوية للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2021-2024 وبيانات العمل الطوعية لمجموعات اصحاب المصلحة الخمس.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة