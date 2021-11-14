الشايع: إعادة افتتاح المزارع السياحية خلال الشهر الحالي

وطن النهار

أكد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع قرب إعادة افتتاح المزارع السياحية، لافتاً إلى أنه قد وجه الجهاز التنفيذي بالهيئة العامة للزراعة للسماح لهذه المزارع باستقبال المواطنين والمقيمين خلال الشهر الحالي وإلى حين استكمال مجلس ادارة الهيئة من إجراءات اصدار اللائحة المنظمة لذلك.

وأوضح أن حرص الدولة على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تندرج هذه المزارع في إطارها قد دفعا باتجاه إعادة النظر في ترخيص هذه المزارع خصوصا وأنها تمارس هذا النشاط منذ سنوات دون وجود لائحة تنظم أعمالها.

وكشف الشايع عن قرب صدور اللائحة بعد اعتماد الإجراءات القانونية التي تمت من قبل إدارة الفتوى والتشريع، مؤكداً حرصه على إعادة تنظيم هذه المزارع بالسرعة الممكنة ومزاولتها للعمل بالشكل القانوني السليم.

