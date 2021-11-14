اليوسف: تذليل العقبات أمام المنتج المحلي

وطن النهار

أكد المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد يوسف الصباح ان الهيئة ستبذل كل طاقاتها لتذليل جميع العقبات والمعوقات التي تواجه المزارعين او تواجه المنتج الكويتي في الاسواق المحلية.

وقال اليوسف في بيان صحافي عقب جولة قام بها في مهرجان المزارعين الكويتيين في منطقة العبدلي والذي شاركت فيه الهيئة لدعم المنتج الكويتي ان ما شهده المهرجان من حضور كبير ومتميز للمنتجات الكويتية هو «مدعاة للفخر ما يجعلنا أكثر حرصا على دعم المنتج الوطني وتقديم كل العون والمساعدة للمزارعين» الذين يبذلون الجهد لتحقيق الأمن الغذائي في البلاد.

ودعا الجميع لاختيار المنتجات الكويتية الوطنية كدعم لمجهودات الدولة ودعم للمزارعين لتحقيق المزيد من الامن الغذائي وكذلك رفع الكفاءة والاستدامة الزراعية خاصة وان المنتج الوطني يتميز بأسعار منافسة وجودة كبيرة.

وشهد المهرجان وجود عدد كبير ومتنوع من المنتجات الزراعية كالفواكة والخضراوات الطازجة عالية الجودة وبكميات كبيرة.

