«الزراعة» أنذرت المزارع المخالفة

وطن النهار

أنذرت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية عددا من المزارع التي تقوم بأنشطة مخالفة لما هو منصوص عليه بالعقود المبرمة مع الهيئة وأملاك الدولة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة طلال الديحاني في بيان صحافي ان هذه الحيازات هي أراض ملك للدولة وتم تخصيصها لغرض معين وهو الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية.

وأوضح الديحاني أن ما يتم في بعض المزارع من أنشطة ترفيهية كالمطاعم وأنشطة تجارية أخرى أو استغلالها في غير الغرض المخصص لها أمور مخالفة لبنود العقد والقانون.

وأشار الى أنه تم إنذار أصحاب المزارع المخالفة بضرورة إزالة الانشطة المخالفة بشكل عاجل والتقيد بما نصت عليه العقود.

