«البلدية»: إضافة أنشطة تجارية في «بوليفارد السالمية»

وطن النهار

وافقت البلدية على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إضافة أنشطة تجارية في مشروع منتزه «بوليفارد» في منطقة السالمية قطعة 8 .

وخاطب مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي رئيس المجلس أسامة العتيبي في الكتاب الذي تقدمت به الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، بشرط أن تكون الأنشطة المضافة من ضمن النسبة التجارية 10‎‎ % المسموح بها للاستغلال التجاري ضمن المنتزه.

واوضح المنفوحي في كتابه أنه تم مخاطبة الإدارة القانونية لإبداء الرأي القانوني بشأن الطلب، وأخذ رأي إدارة المخطط الهيكلي ومن ثم عرض الطلب والدراسة على المجلس البلدي لإبداء الموافقة من عدمها لاتخاذ مايرونه مناسبا. وأشار إلى أن الأنشطة التي تم التقدم بإضافتها «محل حلويات، ملابس جاهزة، بيع السجاد، الأثاث والمفروشات ، مقهى بدون شيشة، مصور، ألعاب مرئية، إدارة وتنظيم معارض ومؤتمرات، صالون تجميل للسيدات، ملابس نسائية جاهزة، إدارة وتشغيل استديوهات إذاعة وتلفزيون، صالون حلاقة أطفال، الأثاث والمفروشات، ملابس جاهزة للرجال، معهد صحي للرجال، بيع بالتجزئة لمنتجات المخابز والحلويات السكرية، سيارة آيس كريم، عرض أفلام سينمائية، عربات مدفوعة باليد، مخبز فرن حلويات ومعجنات، أحذية وحقائب، تأجير ملاعب، إقامة سيرك». كما وافقت البلدية على طلب الهيئة العامة للرياضة تخصيص موقع حلبة جابر الأحمد، في منطقة الضجيج «خيطان» بمساحة إجمالية 612000 متر مربع تخصيص دائم لنادي السيارات والدراجات الآلية، مع الالتزام باشتراطات الطيران المدني على ارتفاعات المباني المزمع أنشاؤها في الموقع وقت الترخيص، والتقيد باشتراطات اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق معها قبل التنفيذ.

