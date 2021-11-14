فيصل النواف: رصد المخالفات والتعديات

وطن النهار

شدد وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف على ضرورة القيام بحملات يومية على جون الكويت لرصد المخالفات والتعديات وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إن ذلك جاء خلال جولة قام بها الشيخ فيصل النواف في منطقة عشيرج ضمن جولاته التفقدية للاطلاع على سير العمل والتعرف على المشكلات ووضع الحلول لها.

واطلع الفريق فيصل النواف خلال الجولة على المناطق المحظور الصيد فيها وأهم المشكلات التي تواجه الجهات المعنية لضبط الصيادين المخالفين والقضاء على هكذا عمليات. ووجه بضرورة دراسة هذه المشكلات من الجهات المعنية ووضع الحلول لها فضلا عن تعزيز التعاون بين وزارة الداخلية والجهات المعنية للتغلب على المعوقات التي تؤثر على سير العمل.

ونقل تحيات وتقدير وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي لجميع الجهات والهيئات الحكومية التي تقوم بتطبيق القانون على المخالفين بالصيد في جون الكويت والمحافظة على الحياة البيئية والبحرية والفطرية فيه.

كان في استقبال وكيل وزارة الداخلية المدير العام للإدارة العامة لخفر السواحل العميد صالح الفودري وقيادات الإدارة ومدير إدارة شرطة البيئة العقيد الدكتور حسين بن طفلة ومراقب العمليات البحرية والثروة السمكية مهندس بدر الفهد ومدير ادارة التفتيش والرقابة في الهيئة العامة للبيئة ندى الدباش.

