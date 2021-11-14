«الداخلية» أحالت 2221 وافداً مخالفاً إلى إدارة الإبعاد

وطن النهار

ذكرت وزارة الداخلية أنه تم ضبط 22 مكتباً وهمياً، و106 مخالفين لقانون الإقامة، وتحويل 2221 شخصاً من الذكور والإناث، ومن جنسيات مختلفة إلى إدارة الإبعاد.

ودعت المواطنين إلى عدم إيواء أى عمالة ما لم تكن على كفالتهم الشخصية، والمبادرة بالتعاون مع رجال الأمن.

من جهة أخرى، أصيب مواطن بجروح متفرقة جراء انفجار أنبوبة غاز في ديوانية منزله بمنطقة جابر الاحمد، وتمكن رجال الاطفاء باجراءات السلامة بعمل تهوية الموقع و تامينه. وذكرت قوة الإطفاء أن فرقة إطفاء مركز السور توجهت الى موقع الحادث ‏وتبين بان الانفجار وقع في ديوانية المنزل وقامت الفرقة بعمل التهوية اللازمة وتأمين الموقع.

على صعيد آخر، لقي مواطن «محكوم» مصرعه انتحارا في حجز الادارة العامة لتنفيذ الاحكام صباح أمس، مستخدما «اللحاف» بربط عنقه وتعليقه بسقف الحمام حيث اقدم على الانتحار بتلك الطريقة، وفتح رجال الامن تحقيقا لمعرفة ملابسات الوفاة.

ووفق مصدر أمني فان المواطن من أرباب السوابق واسمه كان مشمولا بقوائم العفو الأميري، إلا أنه أخل بالنظم وجاء طلب من القضاء بإعادته لمحبسه وتم ضبطه امس الاول، حيث اقدم على الانتحار في زنزانة التوقيف.

