«السكنية»: الزوجة غير الكويتية شريكة في وثيقة التملك

وطن النهار

أصدر وزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني شايع الشايع قرارا وزاريا بتعديل بعض احكام لائحة الرعاية السكنية نص التعديل على أن صدور وثيقة التملك باسم الزوج والزوجة الكويتية دون الاولاد، وتصدر باسم الزوج المتزوج من غير كويتية وليس له منها اولاد شريطة الاقامة الدائمة للزوجة بالكويت واستمرار الزوجية بينهما لمدة لا تقل عن سنتين ميلاديتين عند طلبه اصدار الوثيقة، وفي غير هاتين الحالتين تصدر الوثيقة باسماء افراد الاسرة المخصص لهم وفقا للحالة الواقعية لاستحقاق كل منهم.

واوضحت التعديلات ان يكون المنتفع مسؤولا عما يصيب المسكن من اضرار، ويلتزم بصيانته واصلاحه على حسابه ودفع نصيبه من نفقات الصيانة والترميم والحراسة وفقا لما تقدره المؤسسة او اتحاد الملاك بنسبة حصة المسكن لمجمل العقار الكائن به، ويحظر عليه اجراء اية اضافات او هدم او احداث اي تغييرات فيه وللمؤسسة الموافقة على اجراء اضافات او هدم او احداث تغييرات في البيت تناسب الاحتياجات الخاصة لافراد الاسرة من ذوي الاعاقة.

