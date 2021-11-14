«الشباب»: تحقيق الريادة في مختلف المجالات

وطن النهار

أبرزت الهيئة العامة للشباب جهودها في تنفيذ السياسة الوطنية للشباب والهادفة الى تمكين الشباب ومساندتهم لتحقيق الريادة في جميع المجالات. جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة في جلسة تفاعلية بعنوان (دور الهيئة العامة للشباب في الكويت في تمكين الشباب أثناء جائحة كورونا) شارك فيها المتحدثان الرسميان للهيئة محمد العلوش وأسرار الأنصاري وذلك في جناح الشباب بـ (إكسبو دبي 2020).

وقال العلوش في كلمة له إن الهيئة اثناء فترة الاغلاق التي مرت بها البلاد والعالم بسبب انتشار جائحة (كورونا) نظمت العديد من البرامج والأنشطة والمسابقات المتنوعة لاستثمار أوقات الفراغ وذلك عبر الاتصال المرئي (عن بعد) ووفق الاجراءات الاحترازية. وأضاف ان الهيئة قامت خلال فترة الجائحة ببث العديد من الرسائل التوعوية المصورة عبر حساباتها المختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي.وتابع قائلا: «كما نظمت العديد من الندوات والمحاضرات التثقيفية التي تهدف الى التصدي للجائحة».

وثمن العلوش جهود المؤسسة الاماراتية للشباب ومركز الشباب العربي في تنظيم ورش العمل والجلسات النقاشية في تمكين الشباب وتخصيص جناح خاص بهم في (إكسبو 2020 دبي) واتاحة قنوات تواصل مستدامة يتبادل فيها الشباب تجاربهم وخبراتهم. وبدورها قالت الأنصاري في كلمة مماثلة «ان المشاركة في هذه الجلسة التفاعلية فرصة استثنائية لاستعراض جهود الهيئة في العمل على محاور الأولويات الحكومية الرئيسة في برنامج عمل الحكومة». وأوضحت ان الهيئة تعمل على تنفيذ خطة التحول الرقمي المؤسسي واعادة تفعيل الأنشطة في مراكز للشباب وعقد الشراكات مع مختلف الجهات المحلية والعالمية لخدمة الشباب أبرزها شركة (بوينغ هورايزن اكس) لتنفيذ مشروع مدينة الكويت الرقمية وشركة (أمازون) لتدريب الشباب في الحوسبة وشركة (ليماك) التركية لتدريب المهندسات الكويتيات وأخيرا شركة (هواوي) الصينية لتزويد الشباب بمهارات المستقبل. وشهدت الجلسة عرضا مرئيا تفاعليا حول جهود الهيئة العامة للشباب ومشاريعها التنموية كما تضمن رسالة حصرية من مدير عام الهيئة العامة للشباب د. مشعل الربيع تم اعدادها خصيصا لهذه الفعالية.

