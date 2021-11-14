«النادي العلمي» حصد «ثالث» مسابقة الدوحة

وطن النهار

حقق مخترعو النادي العلمي الكويتي المركز الثالث في المسابقة الكبرى وخمس ميداليات متنوعة في ملتقى التحدي والابتكار الذي اختتم فعالياته في الدوحة الخميس الماضي بمشاركة أكثر من 100 مخترع يمثلون 38 دولة عربية وأجنبية.

وفاز المخترع الكويتي حسين بومجداد بالمركز الثالث بجائزة الملتقى الكبرى ومبلغ 50 ألف ريال كما حصد الميدالية البلاتينية في المسابقة الفردية وذلك عن اختراعه «أداة فتح الأبواب للطوارئ».

وفي المسابقة الفردية حقق المخترع سلمان العتيبي الميدالية الذهبية عن اختراعه «الغسالة المتنقلة» والمخترعه شيخة الماجد الميدالية الذهبية عن اختراعها «قلم المكفوفين لكتابة وطباعة الحروف بطريقة برايل» والمخترع عادل الوصيص الميدالية الذهبية عن اختراعه «نظام الري» فيما أحرزت المخترعة فرح المطوع الميدالية الفضية عن اختراعها «ابحر بأمان».

