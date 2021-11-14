بوزبر: التصدي للفساد في القطاعين العام والخاص.. والحد من انتشاره

وطن النهار

اختتم وفد الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) مشاركته في عملية استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الامارات.

وأوضح الأمين العام بالانابة في الهيئة د. محمد بوزبر في تصريح لـ «كونا» ان عملية الاستعراض تهدف الى تقييم مستوى توافق التشريعات الاماراتية مع متطلبات اتفاقية مكافحة الفساد والوقوف على افضل الممارسات للحد من انتشاره. وبين بوزبر ان الاستعراض هو عملية حكومية دولية هدفها العام تقييم ومراجعة تنفيذ الدول لمواد الاتفاقية المذكورة وتقديم المساعدة في تنفيذها مضيفا ان الاتفاقية الأممية بمثابة اطار دولي يقدم مجموعة شاملة من المعايير والتدابير والمبادئ التي يمكن لدول العالم الاخذ بها والتعاون في تطبيقها لمكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص. وقال بوزبر ان الزيارة التي امتدت عبر ثلاثة أيام بديوان المحاسبة الاماراتي في ابوظبي وشارك فيها وفد من دولة ميانمار عبر الاتصال المرئي تضمن برنامجها الكثير من الاجتماعات ومناقشة المواد الخاصة باحكام الفصلين الثاني المتعلق بـ(التدابير الوقائية) والخامس الذي يتضمن (استرداد الموجودات).

ولفت الى ان الاتفاقية الأممية تنص على تبادل عملية الاستعراض بين الدول الأطراف فيها وفق اجندة معينة لابداء الملاحظات واعداد التقارير الخاصة بكل دولة ومن ثم رفع التوصيات الى الأمم المتحدة لبحثها واتخاذ ما يلزم بشأنها.

واكد بوزبر حرص الكويت على ضمان تطوير الآليات والخطط الواقعية والفنية المرتبطة بسياسات منع الفساد بما يتسق مع متطلبات التطبيق الامثل لاحكام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد. ويضم وفد (نزاهة) الكويتي اضافة الى بوزبر كلا من رئيس قسم القضايا والتحقيقات في ادارة الشؤون القانونية عبدالحميد الحمر وممثلة ادارة التعاون الدولي انوار القديري.

يذكر ان انشاء دولة الكويت للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) في عام 2016 جاء استجابة لمتطلبات تنفيذ المادتين الخامسة والسادسة من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ولتوفير بيئة آمنة لكشف الفساد والابلاغ عنه ومكافحته.

