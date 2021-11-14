تنويع مصادر الدخل.. في مهب الريح!

وطن النهار

لا تزال خطط الحكومة في تنويع مصادر الدخل حبراً على ورق، فوفقاً للأرقام الحكومية الرسمية تراجعت نسبة الايرادات غير النفطية خلال عام، من 17.4% بنهية اغسطس من العام المالي 2020/2021 الى 9.5 % بنهاية اغسطس في ميزانية 2021/2022.

وعلى الرغم من ارتفاع قيمة تلك الايرادات من 523 مليون دينار الى 665 مليوناً، الا ان نسبة تلك الايرادات من الاجمالي تراجعت بشكل كبير.

ويأتي التراجع في مستوى الايرادات غير النفطية في الوقت الذي شددت فيه الحكومة على اهمية تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مصدر وحيد للدخل متمثلاً في الايرادات النفطية والتي شهدت الكثير من التذبذب خلال العامين الماضيين اللذين شهدا تفشي جائحة «كورونا»، ما ادى الى استنزاف واضح في سيولة الاحتياطي العام والتي شاربت على النضوب.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة اهمية العمل على ترشيد النفقات في الميزانية العامة للدولة، تشير مصادر موثوقة لـ«النهار» ان مستوى الانفاق البالغ 23 ملياراً مبالغاً فيه بشكل كبير ويتطلب جهود كبيرة لخفضه بواقع 4 مليارات دينار على الأقل، لافتة ان مستوى 19 ملياراً للمصروفات يعد مقبولاً الى حد كبير ويتسق مع توجهات الحكومة بترشيد الانفاق.

وفي الوقت نفسه، لا يزال الانفاق الرأسمالي متدنياً للغاية، حيث بلغ 605 ملايين من اجمالي الانفاق الجاري البالغ 6.9 مليارات دينار، ما يعادل 8.6 في المئة تقريباً، على الرغم من التحسن الكبير الذي شهده مجمل الايرادات بين اغسطس 2020/2021، وأغسطس 2021/2022، حيث زادت الايرادات النفطية بحدود 3.3 مليارات دينار من2.7 مليار الى 6 مليارات دينار، كما زاد مجمل الايرادات من 3.3 مليارات الى 6.7 مليارات، بزيادة قدرها 3.45 مليارات دينار وهو الأمر الذي لم يظهر اثره على تغيير ملموس في الانفاق الرأسمالي وظلت الميزانية تميل بنسبة تفوق 80% من مصروفاتها الى الجانب الاستهلاكي بعيداً عن الجانب الرأسمالي.

