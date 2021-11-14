تعديلات مرتقبة على عمل جهات حكومية

وطن النهار

تتجه الحكومة لاجراء تعديلات كبيرة مرتقبة في قيادات الصف الأول للعديد من الجهات، خاصة ممن لم يستطيعوا تحقيق انجازات تذكر على ارض الواقع، حيث اشارت المصادر الى ان التغييرات المرتقبة في تلك القيادات ستكون ما بين 60 الى 70%، مشيرة الى ان تلك التغييرات تأتي مواكبة لفلسفة العمل الاقتصادي التي تنوي الكويت تطبيقها خلال الفترة القادمة.

وأضافت ان الحكومة حرصت خلال الأشهر الماضية على تقييم دقيق وشامل لعمل القيادات وقراءة موضوعية لملف انجازاتهم خلال توليهم دفة القيادة داخل الجهات التي يعملون بها.

وأشارت الى ان شروطاً اضافية تم وضعها من قبل عدد من الوزارات لتولي الشواغر القيادية في تلك الجهات، بجانب الشروط الموضوعة من قبل ديوان الخدمة المدنية. وفي سياق متصل، كشفت مصادر معنية لـ «النهار» عن توجهات حكومية جادة لاجراء تعديلات مرتقبة على عدد من القوانين المنظمة لعمل عدد من هيئاتها خلال الفترة التي تلي التشكيل الحكومي المرتقب خلال ايام، وذلك في اطار جهودها الرامية لضبط الأداء المالي ومنع الهدر في الانفاق.

ولفتت المصادر ان تلك التعديلات من شأنها ضبط مواطن الهدر بميزانيات تلك الجهات وخاصة ذات الطابع الخدمي منها، بالاضافة الى بنود اخرى تخص الدعم الموجه للقطاعين الصناعي والزراعي وتوجيهه للمستحقين فقط للعاملين في تلك الجهات.

وتستهدف تلك التوجهات المساهمة في خفض الانفاق العام في الميزانية بواقع مليار دينار، حيث لا تزال الميزانية تعاني بعض بنودها جوانب الهدر، ما جعل الحكومة تتشدد في استراتيجيات الانفاق الخاصة بها والعمل على مراقبة جميع بنود الانفاق على المشاريع المدرجة في خططها التنموية ومحاصرة البنود التي لا مبرر لها في العديد من الجهات.

