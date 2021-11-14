خلال 3 سنوات قادمة «البترول» تقترض 6.750 مليارات دينار

وطن النهار

كشفت مصادر نفطية رفيعة المستوي لـ«النهار»، عن انخفاض قيمة قروض مؤسسة البترول المزمع اقتراضها من البنوك المحلية والعالمية لنحو 8 مليارات دينار من اصل 12 مليار دينار، بنسبة انخفاض تقدر ب 40% للانفاق على المشروعات الرأسمالية للمؤسسة وشركاتها،مؤكدة ان المؤسسة كانت قد حصلت على موافقة مجلس الوزراء لاقتراض مبلغ 12 ملياراً إلا أنها خفضت برنامجها الاستثماري، بسبب انخفاض أسعار النفط وتداعيات «كورونا».

وقالت المصادر لــ«النهار» إن المؤسسة اقترضت بالفعل 1.3 مليار دينار، وتسعى لاقتراض 6.750 مليارات دينار خلال ثلاث السنوات القادمة، موضحة ان خفض الاقتراض جاء بعد تقليص بعض المشروعات الرأسمالية وبعض بنود ميزانية المؤسسة وشركاتها لانخفاض اسعار النفط الماضية وازمة «كورونا».

واوضحت المصادر ان مؤسسة البترول حددت قروضاً بنحو 6?750 مليارات دينار من المصارف العالمية ووكالات ائتمان الصادرات الإسبانية والكورية عقب انتهاء المؤسسة من اقتراض مليار دينار كقرض طويل الأجل مع مجموعة من البنوك المحلية التقليدية والإسلامية بمدة سداد 15 سنة، و300 مليون دولار من وكالة الائتمان الإيطالية (SACE).

واوضحت المصادر ان اقتراض مؤسسة البترول سوف يرتكز على قنوات التمويل الخارجية (بنوك) و(وكالات ائتمان الصادرات)، مشيرة الى ان تلك القروض سوف تخصص للمشروعات الرأسمالية التي تحتاجها شركات نفط الكويت والبترول الوطنية والشركة الكويتية للصناعات المتكاملة (كيبك).

ولفتت المصادر الى ان اقتراض المؤسسة من وكالات ائتمان الصادرات يعتمد بشكل رئيس على ضمان الوكالات للمشاريع الرأسمالية الضخمة التي تنفذها الشركات التابعة للمؤسسة على ان يتم ضمان القرض للمشروع على ان يكون السداد على سنوات وفائدة يتم الاتفاق بين الجانبين وفقا لبنود عقود.

وشددت المصادر الى ان اللجوء الى الاقتراض يأتي نتيجة تزايد حجم الإنفاق الرأسمالي المطلوب لتنفيذ المشاريع الرأسمالية الاستراتيجية والتنموية للمؤسسة وعلى الأخص الإنفاق الرأسمالي المتعلق باستكشاف وإنتاج النفط الخام والغاز وصناعة التكرير والبتروكيماويات داخل الكويت والذي يمثل ما يتجاوز 85% من حجم الاحتياجات الرأسمالية المطلوبة خلال السنوات الخمس المقبلة حيث تهدف هذه الخطة الى رفع معدلات الطاقة الانتاجية للنفط الخام والغاز الطبيعي والتوسع في الطاقة التكريرية والبتروكيماويات داخل الكويت وخارجها.

وكانت مؤسسة البترول الكويتية قد اهلت 13 بنكا وشركة استثمارية كجهات استشارية محلية كويتية للقيام بخدمات استشارية مالية لاحتياجات التمويل المستقبلية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة في خطوة مستقبلية للحصول على قروض من البنوك المحلية والعالمية.

