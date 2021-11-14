4.4 ملايين أميركي يتركون وظائفهم خلال شهر واحد

وطن النهار

واصلت وتيرة استقالة الأميركيين من وظائفهم، الارتفاع خلال شهر سبتمبر، لتسجل مستوى تاريخي، حيث تخلى 4.4 ملايين شخص عن أعمالهم، أو ما نسبته 3%، وفقا لأحدث استقصاء حول فرص العمل ودوران العمالة.

وفقا لبيانات وزارة العمل الأميركية الصادرة ، أمس الجمعة، استقال حتى الآن، يقرب من 34.4 مليون أميركي، مقارنة بـ36.3 مليون شخص تركوا وظائفهم في عام 2020 بأكمله، بحسب شبكة سي إن بي سي.

من جانبها قالت جوليا بولاك كبيرة الاقتصاديين في شركة ذيب ريكروتر للتوظيف إن السوق الضيق الذي يقل فيه المعروض عن حجم الطلب، حيث يتمتع العمال بمزيد من النفوذ للانتقال ويعمل أرباب العمل كل ما في وسعهم لاستقطاب الموظفين، يؤثر بالفعل على موسم التسوق في العطلات.

ويتركز معدل دوران العمالة المرتفع بشكل أساسي في الصناعات الأساسية التي تعمل في الخطوط الأمامية حيث لا يمكن أداء الوظائف عن بُعد.

