4 مرشحين لرئاسة «البترول».. تنفيذياً

وطن النهار

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ترقب يسود الاوساط النفطية والعاملين في مؤسسة البترول وشركاتها التابعة، لاختيار الرئيس التنفيذي القادم خلفا للرئيس التنفيذي الحالي هاشم هاشم، والذي تنتهي مدته اخر ديسمبر القادم لعدم رغبته في التجديد لفترة قادمة، حيث تكثر التكهنات الفترة الحالية حول ابرز المرشحين للمنصب.

وكشفت مصادر مطلعة لــ «النهار» ان هناك 4 مرشحين لتولي منصب الرئيس التنفيذي القادم يتصدرهم رئيسان تنفيذيان من داخل القطاع وهما الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية «كوفبيك» الشيخ نواف سعود الصباح الذي يتمتع بخبرة طويلة في القطاع النفطي ويليه الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبيك» وليد البدر.

واشارت المصادر إلى أن بورصة الترشيحات من خارج القطاع تشمل الرئيس التنفيذي السابق لشركة البترول الوطنية المهندس محمد غازي المطيري والذي يملك خبرات متراكمة في قطاع التكرير والصناعة النفطية لسنوات عديدة تؤهله لتقلد المنصب، ويليه المستشار المالي لمؤسسة البترول الكويتية خالد العجيل، الذي عمل لسنوات في قطاع المالية والتخطيط وادرج اسمه ضمن المؤهلين لتولي المنصب.

فيما افادت المصادر ان القطاع النفطي يتجه نحو انجاز مجموعة من المشاريع الاستراتيجية العملاقة ذات البعد التنموي والاستراتيجي الذي يعزز من رفع معدل الإيرادات النفطية سواء في مجال الانتاج او التكرير وصناعة البتروكيماويات وذلك بهدف تحقيق اطر التنافس العالمي في الصناعة النفطية بمختلف مجالاتها.

