«اتحاد المصارف» يدعم الأسبوع العالمي للتوعية بمخاطر الاحتيال المالي

مال وأعمال

أعلنت شيخة العيسى مديرة العلاقات العامة لدى اتحاد مصارف الكويت ان الاتحاد سيشارك كداعم رسمي للأسبوع الدولي للتوعية بالاحتيال الذي تنظمه جمعية مدققي الاحتيال المعتمدين (ACFE) سنوياً منذ عام 2000 والذي سيعقد هذا عام خلال الفترة 14– 20 نوفمبر 2021. ويهدف الأسبوع الدولي للتوعية بالاحتيال إلى التوعية بشأن أهمية مكافحة الاحتيال بشكل استباقي والمساعدة في حماية الأعمال والاستثمارات من مشكلة الاحتيال المتزايدة. وتأتي مشاركة الاتحاد كداعم رسمي لهذه الحملة ضمن حرصه وجهوده المستمرة الرامية إلى تعزيز الوعي لدى المجتمع الكويتي وعملاء البنوك بخطورة مشكلة الاحتيال والتثقيف في مجال مكافحته.

وأوضحت العيسى أنه تأتي مشاركة الاتحاد في الأسبوع الدولي للتوعية بالاحتيال تأكيداً على الدور الكبير الذي تقدمه البنوك للحد من الاحتيال المالي بشتى أشكاله والتصدي له قدر الإمكان، لتأمين أقصى درجات الحماية للعملاء وكسب ثقتهم، خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العصر على صعيد التكنولوجيا من هجمات احتيال أكثر تطوراً وتعقيداً، الأمر الذي يتطلب مستوى عالياً من التعاون بين جميع الأطراف المعنية سواء من جانب البنوك وأيضاً من جانب العملاء لاستكشاف استراتيجيات مبتكرة واتباع خطط عمل محكمة للتخفيف من مخاطر الاحتيال وتوفير بيئة مصرفية آمنة للعملاء.

وأشارت العيسى أنه في إطار مشاركة الاتحاد في الأسبوع الدولي للتوعية بالاحتيال، سيقوم بتنظيم ورشة عمل عن بعد يوم الخميس الموافق 18 نوفمبر 2021 للتوعية بشأن الاحتيال وأهم الخطوات المتبعة لتجنب جميع أشكال الاحتيال سيشارك فيها السيد وسام سامي القاري، وهو حاصل على الكثير من الشهادات المهنية المتخصصة ويمتلك خبرة واسعة في تقييم أنظمة الرقابة الداخلية وعمليات الحوكمة وإدارة المخاطر ويشغل حاليا منصب رئيس التدقيق الداخلي للمجموعة في بيت التمويل الكويتي.

واختتمت العيسى قائلة ان نشر الثقافة المصرفية بين أفراد المجتمع وتوعيتهم لأمر مهم وخطوةٌ رئيسة وفعالة في مكافحة الاحتيال من خلال نشر رسائل توعوية عبر مختلف الوسائل الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي كطريقة مثلى للوصول لجميع شرائح المجتمع خلال الاسبوع العالمي للتوعية ضد الاحتيال المالي.

الجدير بالذكر أن بنك الكويت المركزي قدم خلال هذا العام بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت والبنوك الكويتية حملة «لنكن على دراية» وهي حملة وطنية للتوعية المصرفية وتشمل مواضيع عدة مهمة تسهم في رفع مستوى الوعي والثقافة المالية والمصرفية في المجتمع لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي في دولة الكويت.

وأوضحت العيسى أن عمليات الاحتيال تكلف المؤسسات في جميع أنحاء العالم ما يقدر بنحو 5 في المئة من إيراداتها السنوية، وفقًا لدراسة أجرتها جمعية مدققي الاحتيال المعتمدين، حيث أوضح تقرير الجمعية لعام 2020 المقدم للأمم المتحدة أن 2690 حالة احتيال مهني تسببت في خسارة إجمالية تزيد عن 7.1 مليارات دولار. وينضم اتحاد مصارف الكويت إلى مئات المنظمات التي دخلت في شراكة مع جمعية مدققي الاحتيال المعتمدين لدعم حملة أسبوع الاحتيال، وتعد هذه الجمعية أكبر منظمة لمكافحة الاحتيال في العالم والمزود الأول للتدريب والتعليم في مجال مكافحة الاحتيال.

