«الكيماويات البترولية» نفذت برنامجاً لتطوير العاملين

مال وأعمال

قال نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية في شركة صناعة الكيماويات البترولية المهندس شافي العجمي إن الشركة تنفذ برنامجا لتطوير العاملين الشباب من خلال إلحاقهم للعمل واكتساب الخبرة والتدريب في شركات المشاركة داخل الكويت وخارجها من خلال الاستثمار في مواردها البشرية والتركيز على برامج التطوير والتدريب لصقل قدرات العاملين وتطوير إمكانياتهم بناء على الاستراتيجية الطموحة للقطاع النفطي الكويتي في مجال صناعة البتروكيماويات.

واشار إلى أن الشركة تستقطب الشباب الكويتي من خلال التوظيف أو عبر عقود المقاول، ويتم الاهتمام بهم وتدريبهم وتعميق الروابط مع الإدارة وأسرة الشركة منذ اليوم الأول.

وأوضح العجمي أن القطاع النفطي الكويتي قد اعتمد مجموعة من القيم للالتزام بها في مسيرته لتحقيق استراتيجية 2040 لمستقبل صناعة النفط، ومن أبرز هذه القيم «الاستثمار في العنصر البشري» لأهميته في إعداد الكفاءات والقيادات المؤهلة. وقد تم تجهيز العديد من المبادرات لتجاوز الظروف الاستثنائية وتأثير الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء «كوفيد - 19»، بهدف الاستمرار في تطوير إمكانيات العاملين وتحسين الأداء.

وأشار العجمي إلى أن الشركة استقبلت خلال العام الحالي عدد 34 مهندسا كعاملين تحت التطوير (UDs)، وهي أكبر دفعة يتم ضمها للشركة بهدف تعزيز الموارد البشرية للشركة بمجموعة كبيرة من الشباب الكويتي، وقد تم إعداد برنامج تدريبي لمدة 18 شهراً، بدأ البرنامج التدريبي في 11 يوليو الماضي، ويستمر بفاعلية ونجاح كبير حتى يومنا هذا من خلال المحاضرات والتدريب الميداني على المعدات في المصانع.

وقال العجمي إن الشركة طورت برنامجا لتدريب رؤساء الفرق والعاملين من الدرجات العليا بهدف تعزيز معرفتهم في المجالات الرئيسة التي ستساعدهم في أداء مهامهم الحالية والمستقبلية بكفاءة عالية، وهو برنامج مستمر لمن تتم ترقيتهم ليتمكنوا من المساهمة بفاعلية في تحقيق أهداف ورؤية الشركة.

وأضاف العجمي إن للشركة تجربة مميزة للعام الثاني على التوالي في برنامج تطوير الكفاءات الوظيفية أثناء العمل (OJCD)، .

