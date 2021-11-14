باقر لـ «النهار»: تطبيق الضريبة في الكويت مرفوض

مال وأعمال

شدد وزير التجارة والصناعة السابق أحمد باقر على أن ارتفاعات النفط لا يمكن الاعتماد عليها كبديل للاصلاحات الاقتصادية الملحة والمطلوب تنفيذها من قبل الحكومة، لافتا إلى ان ارتفاعات النفط الحالية لن تقضي على العجز ولكنها ستقوم بخفضه فقط كون سعر التعادل المطلوب هو 90 دولارا للبرميل.

واكد على ضرورة وقف الهدر والمصروفات التي لا داعي لها في الميزانية، وهذا اذا تم فانه سيسهم في خفض العجز ايضاً.

تحقيق الإصلاحات

واستدرك باقر بالقول أن ارتفاعات النفط قد تتراجع خلال 6 أشهر مرة أخرى، وهو ما يشير إلى ضرورة العمل على تحقيق الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة وفي أسرع وقت ممكن.

وحول الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، أوضح باقر أن هناك عناصر عدة مطلوب تنفيذها لتنويع مصادر الدخل وعدم الاستمرار في الاعتماد على مصدر وحيد للدخل، مؤكدا ان الاستمرار في الاعتماد على مصدر وحيد للدخل لتحقيق الإصلاحات المالية المطلوبة لا يمكن استمراره إلى الأبد، كما أن مخاطره على مستقبل الأجيال القادمة عالية الخطورة وستؤدي إلى غياب قدرة الحكومة في توفير الوظائف والحياة الكريمة لهم.

تطبيق سليم للإصلاح

وأوضح ان من بين الإصلاحات المطلوبة : تعزيز مساهمة الصناعات النفطية في الناتج المحلي، وتحرير اراضي الدولة لمختلف الانشطة الاقتصادية خاصة للشباب، وكسر الاحتكار، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، وإعادة تقييم الإيجارات الخاصة باملاك الدولة العقارية والاستغلال الأمثل لأعمال الدولة باشكالها ونشاطاتها المختلفة.

وأوضح أن الإصلاح الاقتصادي المطلوب يجب أن يتم وفق أطر سليمة وبشكل لا يؤثر على متوسطي ومحدودي الدخل.

وأضاف أن غياب الإصلاحات الاقتصادية مع عدم ارتفاع النفط للمستويات الكافية سيؤدي بلا شك إلى زيادة مستويات العجز المالي والذي لن يتم تغطيته إلا بالاستدانة أو الاقتراض وكلاهما مرفوض كونه يؤثر على التصنيف السيادي للدولة بالسلب بالاضافة الى مساوئ اخرى. وفي رد منه على دعوات تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، أوضح باقر أن هذه الضريبة مرفوضة باعتبارها ليست أصلاً من أصول الشريعة الإسلامية في الاقتصاد، مبيناً أن الشريعة الإسلامية التي نص الدستور على تحميل مجلس الأمة أمانة الاخذ بها نصت على أن الزكاة أصل من أصول الشريعة الإسلامية وتنص على أخذ اموال الزكاة من الاثرياء من قبل الدولة لصرفها في مصارف الزكاة في الميزانية العامة للدولة، وبالتالي فإن الكويت ليست بحاجة لتطبيق تلك الضرائب.

وأضاف الكويت لن تكون بدعة في ذلك عن الدول، فالكثير من الدول المتقدمة تفرض ضريبة دخل على الأثرياء لتعزيز ميزانية هذه الدول.

وفي تناوله للجهود الحكومية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، أشار باقر إلى وجوب مواجهة الفساد ومحاسبة المسؤولين الذين يثبت تجاوزهم مهما كانت مناصبهم. مضيفاً أن جميع قضايا الفساد التي اكتشفت تم إحالتها إلى السلطة القضائية وهو أمر ممدوح للكويت أن ترى شيوخاً ومسؤولين وراء القضبان بتهم تتم محاكمتهم بسبب ما نسب اليهم من أفعال.

واستدرك بالقول : ان القوى السياسية في الكويت قدمت إلى رئيس مجلس الأمة وأعضائه 7 اقتراحات بمشاريع قوانين من شأنها القضاء على الفساد في المناقصات وتجاوزات الموظفين الحكوميين للدولة والقضاء على الوساطة والمحسوبية في التعيين والترقية في المناصب القيادية وطالب باقر بسرعة إقرار تلك القوانين لمواجهة الفساد والقضاء عليه.

