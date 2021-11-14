«الكويتية».. جاهزة لعودة تشغيل الرحلات بالكامل

مال وأعمال

تواصل شركة الخطوط الجوية الكويتية جهودها واستعداداتها الحثيثة لعودة التشغيل الكامل لرحلاتها التجارية المباشرة إلى جميع الوجهات التي كانت تشغل لها بالسابق، وذلك ضمن مساعيها الدؤوبة لتقديم خيارات أوسع لركابها، وللوصول إلى أهدافها المرجوة في تحقيق التميز بخدمة العملاء وتقديم أفضل الحلول لهم.

وفي هذا الصدد، قال مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في الخطوط الجوية الكويتية فايز العنزي: «تتقدم الخطوط الجوية الكويتية بجزيل الشكر ووافر الامتنان لمجلس الوزراء الموقر على قرارهم الاخير بتكليف الادارة العامة للطيران المدني بتطبيق المرحلة الثالثة من خطة تشغيل مطار الكويت الدولي وعودة العمل بالمطار بكامل طاقته الاستعابية».

وأضاف العنزي إن الخطوط الجوية الكويتية قامت خلال الفترة السابقة بزيادة تشغيل بعض الرحلات الدائمة وفتح الرحلات الموسمية وتشغيل عدد من الوجهات المهمة في منطقة الخليج العربي والشرق الاوسط والشرق الاقصى وامريكا واوروبا وشبه القارة الهندية، مشيراً إلى أن الشركة ستقوم اعتباراً من شهر ديسبمر المقبل بزيادة عدد الرحلات إلى بعض الوجهات تدريجياً وإعادة تشغيل وجهات أخرى، حيث تقرر زيادة عدد تشغيل الرحلات إلى لندن بواقع رحلة واحدة يومياً بعدما كانت 4 رحلات بالاسبوع، كما سيتم تشغيل 3 رحلات يومياً إلى القاهرة و4 رحلات يومياً إلى دبي و3 رحلات في الاسبوع إلى نيويورك، وذلك بعد موافقة الادارة العامة للطيران المدني الكويتي وتبعاً لقوانين الدول المراد التشغيل لها وكذلك وفقاً للعرض والطلب، مبيناً أن هناك خطة لتشغيل خطوط جديدة وزيادة عدد الرحلات إلى بعض الوجهات بداية من عام 2022.

ولفت العنزي قائلاً: «ستقوم الخطوط الجوية الكويتية بإعادة تشغيل عدد من الوجهات الجديدة في الفترة المقبلة، حيث أعلنت الشركة عن إعادة التشغيل إلى مدينة بانكوك بواقع أربع رحلات في الأسبوع ابتداء من 29 نوفمبر ومدينتي روما وميلان في ايطاليا بواقع رحلتين في الأسبوع بداية من شهر ديسمبر المقبل. كما أطلقت الشركة مؤخراً وجهة مشهد في جمهورية ايران الاسلامية بواقع رحلتين بالأسبوع وستطلق 4 رحلات بالأسبوع إلى طهران في ديسمبر المقبل ورحلتين بالأسبوع إلى شيراز في يناير 2022».

وتابع العنزي: «ستعيد الشركة التشغيل كذلك إلى مدينتي الاسكندرية وسوهاج في جمهورية مصر العربية بواقع 3 رحلات بالأسبوع لكل وجهة بداية من شهر ديسمبر المقبل، كما ستطلق رحلتين بالأسبوع إلى مدينة باكو الاذربيجانية اعتباراً من منتصف نوفمبر الحالي».

