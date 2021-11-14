العريان: رؤية «الفيدرالي» للتضخم هي الأسوأ في التاريخ

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قال الخبير الاقتصادي محمد العريان، إن رؤية مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن تسارع التضخم تُعد من بين أسوأ التوقعات في التاريخ بشأن التضخم. وأضاف المستشار الاقتصادي لشركة «أليانز» العالمية للتأمين، في مقابلة مع شبكة «بلومبرج»، أن توقعات مجلس الاحتياطي التي أظهرت ارتفاع الأسعار بأسرع وتيرة منذ عام 1990، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط، وأوضح العريان، أن رؤية الفيدرالي يُعد حدثًا مؤقتًا نظرًا لاتساع نطاق نمو الأسعار والذي شهد صعودًا بشكل أسرع عبر كل فئة تقريبًا. وأشار إلى أن التغييرات الهيكلية التي يشهدها العالم فيما يتعلق باقتصادات ما بعد الجائحة لا يمكن التعامل معها باعتبارها مؤقتة. بايدن: إمدادات النفط كافية لتقليل الكميات المشتراة من إيران قال الرئيس الأميركي جو بايدن في مذكرة بعث بها لوزارة الخارجية: إن هناك إمدادات كافية من النفط وبذلك يمكن للدول الأخرى خفض ما تشتريه من نفط من إيران. والبيت الأبيض ملزم بالتأكيد كل ستة أشهر على وجود إمدادات نفطية كافية على مستوى العالم لاستمرار العقوبات ضد إيران التي تم فرضها في عام 2012 خلال إدارة باراك أوباما. ويأتي بيان بايدن، الصادر، قبل اجتماع افتراضي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الاثنين فيما يُتوقع أن يكون أكبر اجتماع للزعيمين منذ تولي بايدن منصبه. وقال بايدن في المذكرة «تماشيا مع استنتاجات مسبقة فهناك إمدادات كافية من النفط والمنتجات البترولية من دول أخرى غير إيران للسماح بتخفيض كبير في كم النفط والمنتجات البترولية المشتراة من إيران من قبل أو من خلال مؤسسات مالية أجنبية» .