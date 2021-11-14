«وكالة الطاقة»: أسعار الغاز قد تظل مرتفعة

مال وأعمال

حذر مدير وكالة الطاقة الدولية «فاتح بيرول» من أن أسعار الغاز قد تظل متصاعدة إذا داهم أوروبا شتاء يتسم بالبرودة ولم تتجه لزيادة وارداتها من الغاز.

وقال «بيرول» في تصريحات الجمعة نقلتها وكالة «رويترز»: «إذا لم تشهد أوروبا شتاء قارسا هذا العام، واتجهت روسيا لزيادة صادراتها، فإن الأسعار ربما تشهد انخفاضًا نسبيًا».

ومع ذلك توقع أن تظل الأسعار مرتفعة إذا لم يزد حجم الغاز المتدفق نحو أوروبا وكان الشتاء قارسًا.

وأعلنت الروسية «جازبروم» هذا الأسبوع بدء تنفيذ خطة تستهدف إرسال الغاز إلى خمسة مستودعات تخزين أوروبية في نوفمبر الحالي.

