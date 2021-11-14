«التسهيلات»: 12.077 مليون دينار صافي أرباح 9 أشهر

مال وأعمال

اعلنت شركة التسهيلات التجارية عن نتائجها المالية لفترة تسعة الأشهر الأولى من العام 2021 المنتهية في 30 سبتمبر حيث حققت صافي ارباح 12.077 مليون دينار مقابل صافي خسارة 9.847 مليون دينار عن نفس الفترة من العام 2020 بارتفاع في الأرباح بلغت نسبته 222.65% عن نفس الفترة من العام الماضي وبلغت ربحية السهم للتسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر من العام الحالي 24 فلساً مقارنة بخسارة 19 فلساً عن نفس الفترة من العام الماضي بنمو 226.32%.

وارتفعت ارباح الشركة خلال الربع الثالث من العام الحالي 2021 بنسبة 59.13% على اساس سنوي مسجلة 4.782 ملايين دينار وبلغت إجمالي الإيرادات التشغيلية 12.442 مليون دينار حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2021 بنسبة ارتفاع 601.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

كما بلغت إجمالي حقوق الملكية الخاصة لمساهمي الشركة الأم 159.622 مليون دينار كويتي بنسبة ارتفاع 10.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وفي اطار تعقيبه على النتائج المالية للشركة عن فترة تسعة الأشهر الأولى من العام 2021 قال عبدالله الحميضي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي إن نتائج الشركة تحولت من خسارة في نهاية الربع الثالث من العام الماضي إلى ارباح في هذا العام على الرغم من التحديات ما يؤكد نجاح استراتيجية الشركة ومتانة مركزها المالي وارجع السبب في ذلك التحول إلى زيادة الارباح التشغيلية والاستثمارية للشركة وعكس في مخصص خسائر الائتمان والحملات التسويقية المتعددة التي قامت بها الشركة والتي كان لها دور في المحافظة على ايرادات التسهيلات الائتمانية. حيث نجحت الشركة في استقطاب عدد كبير من العملاء سواء على مستوى الشركات أو الافراد، وذلك بفضل التزامها في تقديم أفضل الحلول والمنتجات التمويلية في السوق الكويتي، لتمنح عملاءها أكبر قدر من المرونة لتمويل احتياجاتهم.

مما يذكر أن الشركة حققت صافي ارباح 7.295 ملايين دينار في النصف الاول من هذا العام مقابل صافي خسارة 12.852 مليون دينار في نفس الفترة من العام 2020.

