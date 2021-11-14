9.5 ملايين دينار صافي أرباح «ميزان»

مال وأعمال

أعلنت شركة ميزان القابضة عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2021 حيث جاءت أبرز نتائج الربع الثالث تحقيق إيرادات بلغت نحو 57.2 مليون دينار بانخفاض 4.8% وارباح صافية الخاصة بمساهمي الشركة الأم 2.3 مليون دينار بارتفاع 6.9%، اما عن ابرز نتائج فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2021 فهي تحقيق إيرادات بقيمة 191.2 مليون دينار بانخفاض 1.6%، أرباح تشغيلية نحو 13.1 مليون دينار بانخفاض 11.1%، وأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 19.6 مليون دينار، بانخفاض 8.4%، وبلغ صافي الأرباح 9.5 مليون دينار بانخفاض 7.2%.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة ميزان القابضة محمد جاسم الوزان: «كما توقعنا، جاءت نتائج ميزان لفترة التسعة أشهر الأولى من العام 2021 أفضل من نفس الفترة من العام 2019. نحن هنا نقارن نتائجنا بالعام 2019 باعتباره عاماً مرجعياً ولأنّ نتائج العام الماضي كانت استثنائية على مختلف الأصعدة. كما أنّنا فخورين بفريق عملنا الذي واصل تقدمه على الرغم من تحديات الأزمة العالمية لقنوات التوريد والتوزيع التي تواجهها أسواق عملنا في جميع أنحاء العالم».

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة ميزان القابضة جاريت والش: «على الرغم من أنّ العام 2020 كان استثنائياً حيث أنّ أسواق عملنا واجهًت عمليات الإغلاق والإضطرابات والتقلبات غير المسبوقة، فإنه ومع إختلاف الأسباب يمكننا القول أنّ العام 2021 هو أيضاً يعد استثنائياً حتى الآن. إذ أنّه خلال معظم الأشهر التسعة الماضية، كان يتوجب علينا التعامل مع أزمة قنوات التوريد والتوزيع الإقليمية والعالمية، ومشاكل العمالة بما فيها شح الأيدي العاملة وارتفاع المصاريف والرواتب، كما نواجه الآن تحديات ارتفاع مستويات التضخم. ونحن اليوم سعداء بالنتائج التي حققناها، حيثُ ارتفعت الإيرادات بنسبة 12.6% وهي أعلى من نفس الفترة من العام 2019، بينما حققت الأرباح الصافية الخاصة بمساهمي الشركة الأم ارتفعاً بنسبة 4.4% عن نفس الفترة من العام 2019. كما نعمل اليوم بجهد للتكيّف والتأقلم بشكل فعال مع التحديات قصيرة المدى بينما نقومُ بالعمل على تحسين أعمال المجموعة ورفع مستوى علاماتنا التجارية الشهيرة وذلك لتقديم خدمة أفضل للمستهلكين على المدى الطويل في جميع أسواقنا ومجالات أعمالنا».

