60.34 مليون دولار صافي أرباح «جي إف إتش»

مال وأعمال

صرحت مجموعة جي إف إتش المالية عن نتائجها المالية للربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من السنة المنتهية في 30 سبتمبر 2021 («الفترة»).

سجلت المجموعة ربحا صافيا يؤول للمساهمين قدره 23.30 مليون دولار للربع الثالث من العام بزيادة 187.30% مقارنة بـ 8.11 ملايين دولار للربع الثالث من عام 2020. لقد تحققت هذه الزيادة، على الرغم من ضغوط السوق المستمرة على مستوى العالم نتيجة لجائحة «كوفيد-19»، مدعومة بالأداء القوي عبر خطوط الأعمال المتنوعة للمجموعة. بلغت ربحية السهم للربع الثالث 0.69 سنتاً مقابل 0.24 سنتاً للربع الثالث من عام 2020. بلغ إجمالي الدخل للربع الثالث من عام 2021 ما مقداره 89.60 مليون دولار مقابل 67.58 مليون دولار للربع الثالث من عام 2020، بارتفاع قدره 32.58%. بلغت قيمة الربح الصافي الموحد للربع الثالث 24.13 مليون دولار مقابل 9.92 ملايين دولار للربع الثالث من عام 2020، بزيادة قدرها 143.25%.

بلغ صافي الربح الذي يؤول للمساهمين 60.34 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2021 مقارنة بـ 23.17 مليون دولار للفترة المماثلة من عام 2020، بزيادة قدرها 160.42%. تشمل العوامل التي أدت إلى النمو لفترة تسعة الأشهر زيادة الاكتتاب في المعاملات، التوسع المستمرفي أنشطة الخزينة للمجموعة،الأداء الجيد للمصرف الخليجي التجاري الذي يمثل نشاط الصيرفة التجارية التابع للمجموعة والأنشطة العقارية. بلغت ربحية السهم للفترة 1.78سنتاً مقارنة بـ 0.69 سنتاً للأشهر التسعة الأولى من عام 2020. ارتفع صافي الربح الموحد لفترة تسعة الأشهر بنسبة 125.27% إلى 68.28 مليون دولار مقارنة بـ 30.31 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020.

وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالية، «تميزت الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 بنمو كبير في الدخل والأرباح التي حققتها المجموعة. نحن سعداء بهذه النتائج وقدرة جي إف إتش المستمرة على العمل عبر خطوط أعمالها المتنوعة والمناطق الجغرافية التي نستثمر فيها. رغم أننا مازلنا نشعر بآثار الجائحة على مستوى العالم، فإن أداءنا لهذه الفترة يؤكد الطبيعة القوية لاستراتيجيتنا والأوضاع المهمة التي بنيناها في قطاعات وأعمال مرنة ودفاعية حول العالم. خلال هذه الفترة،واصلنا توسيع تواجدنا في قطاع العقارات اللوجستية العالمية،مع طرح معاملات جديدة وجذابة لمستثمرينا وتحقيق دخل قوي من الاكتتاب. من جانبه، صرح هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية، «نحن سعداء بأدائنا في الربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من العام. تعكس الزيادات القوية في الدخل والأرباح نموذج أعمالنا المتنوع بشكل جيد،والإدارة الفعالة لاستثماراتنا وقدراتنا الثابتة لتحقق الدخل، والتي كانت هدفاً رئيساً للمجموعة. خلال هذا الربع، استفدنا أيضاً من الطلب القوي من مستثمرينا على المعاملات التي أبرمناها في سوق العقارات الأميركية في قطاعات ذات أداء جيد مثل الخدمات اللوجستية والسكنية. لقد حققنا أيضًا مكاسب من تحسين الأداء في أنشطتنا المصرفية التجارية، حيث قمنا بالعمل على زيادة حصتنا في المصرف الخليجي التجاري. بينما نمضي قدماً، يظل النمو هدفاً رئيساً لجي إف إتش، في جميع مجالات أعمالنا، وقد دخلنا الأشهرالأخيرة من العام مع التركيز الشديد على الاستثمارات والعلاقات التي ستسمح لنا بتسريع النمو في محافظنا الاستثمارية الرئيسة، بمافي ذلك الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والتعليم، وغيرها.

