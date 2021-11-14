السلع الفاخرة تقود الأسواق الأوروبية

مال وأعمال

سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعا قياسيا، مع صعود أسهم قطاع السلع الفاخرة بدعم من أرباح قوية لشركة ريتشمونت المالكة للعلامة التجارية كارتييه. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 % مسجلا ارتفاعا قياسيا جديدا في المعاملات المبكرة. وقفز سهم ريتشمونت 7.8 % بعدما فاقت أرباح الشركة التوقعات في النصف الأول من السنة المالية، وقالت إنها تبحث عن مستثمرين لوحدتها يوكس التي تسجل خسائر في خطوة من المتوقع أن تلقى استحسانا من المساهمين. تصدرت أسهم السلع الشخصية والمنزلية المكاسب، إذ قفز سهم إل.في.إم.إتش للسلع الفاخرة بعد ارتفع سهم شركة أتلانتيا الإيطالية للبنية التحتية 1.2 % بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لعام 2021.

