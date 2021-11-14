«نوف إكسبو» تنظم مؤتمر الكويت الأول للشراكة غداً

مال وأعمال

تنطلق أعمال «مؤتمر الكويت الأول للشراكة بين القطاعين العام والخاص» والمعرض المصاحب له صباح يوم غد افتراضيا عبر الفضاء السيبراني، جاء ذلك في تصريح صحافي للمهندس بدر السلمان رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية بهذه المناسبة، وقال السلمان، «يسعدنا أن جهود شركة نوف إكسبو واتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية تكللت بانعقاد «مؤتمر الكويت الأول للشراكة بين القطاعين العام والخاص» الذي تنطلق أعماله صباح غد الاثنين ويستمر طيلة يومي 15 و16 نوفمبر، ويناقش المؤتمر القضايا المتعلقة بالجوانب المختلفة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص».

رعاية رسمية رفيعة المستوى

وقال السلمان بهذه المناسبة، «نتوجه بكل التقدير والعرفان لراعي المؤتمر سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، -حفظه الله- كما يسعدنا أن نستقبل الشيخ حمد جابر العلي الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ممثلا لسموه في حفل الافتتاح شاكرين له دعمه للمؤتمر، كما تسعدنا مشاركة الدكتورة رنا الفارس، وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإلقاء كلمتها الافتتاحية في المؤتمر».

فعاليات المؤتمر

وبالحديث عن فعاليات المؤتمر، قال المهندس السلمان إن المؤتمر يستضيف متحدثين في مختلف الجوانب التشريعية والقانونية والمالية وسياسات التخطيط والتنفيذ لمشروعات الشراكة، وكذلك آليات طرح المناقصات وأساليب وإجراءات فض النزاعات ومتطلبات اعتماد الشفافية، ويستضيف المؤتمر العديد من القيادات العالمية والإقليمية والمحلية للمؤسسات الناظمة للشراكات بما فيها من الأمم المتحدة، وكذلك المؤسسات القائمة على تنفيذ مشروعات الشراكة بدولة الكويت، ويمثل المؤتمر فرصة مهمة لجمع الهيئات الناظمة والمؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص للمساهمة بالخروج بتصور واضح وخارطة طريق نحو تنفيذ مشروعات رؤية الكويت الجديدة 2035.

دعوة للأكاديميين والمتخصصين

توجه المهندس السلمان أيضا للأكاديميين والمتخصصين لإرسال أية مقترحات أو ملخصات لأبحاثهم (صفحتان كحد أقصى) ذات صلة بمشروعات الشراكة إلى اللجنة العلمية للمؤتمر على البريد الإلكتروني [email protected]، وتتطلع اللجنة العلمية للاستفادة من تلك المعلومات في صياغة التوصيات النهائية التي ستصدر عن المؤتمر والتي ستقدم إلى الجهات العليا المعنية بالدولة.

رسالة شكر

وتوجه المهندس بدر السلمان في ختام تصريحه بالشكر لجميع المؤسسات التي أسهمت في انعقاد المؤتمر من مؤسسات راعية وحكومية وخبراء وضيوف وحضور، وخص بالذكر الشركات الراعية من فئة الرعاية الاستراتيجية بنك برقان وبيت التمويل الكويتي، والفئة البلاتينية شركة أس. أس. أتش. والشركة الأحمدية للمقاولات والتجارة، والفئة الذهبية بنك بوبيان وشركة مستشفيات الضمان الصحي - ضمان وشركة الغانم أنترناشيونال، والفئة الفضية دار مسشارو الخليج، كما توجه بالشكر إلى الجهات المشاركة وهي وزارة الأشغال العامة والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبلدية الكويت وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما خص السلمان بالشكر الخبراء العالميين والإقليميين والمحليين الذين سيثروا أنشطة المؤتمر بخبرتهم المتخصصة والقيمة، وكذلك جميع المشاركين والحضور عبر الفضاء السيبراني من داخل دولة الكويت وخارجها، وتوجه أخيرا بشكر خاص إلى الشريك العلمي للمؤتمر مجموعة الحمد القانونية والراعي الإعلامي الحصري جريدة الأنباء الكويتية وفريقي عمل شركة نوف إكسبو واتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية لجهودهم في تنظيم المؤتمر، ودعا المهندس السلمان الراغبين في المشاركة وحضور فعاليات المؤتمر إلى التسجيل عبر الرابط الخاص بذلك على https://events.vmeetsworld.com/pro/login/97950651.

