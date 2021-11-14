«وربة» توَّج الفائزين في سحب «السنبلة» الـ 39 والشهري العاشر للأطفال

مال وأعمال

أعلن بنك وربة - أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية، وسيستمر بنك وربة بعمل السحوبات لعشرة رابحين أسبوعياً بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة. وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي التاسع والثلاثين، فقد توج 10 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار وهم: نسرين هشام العبد الله الحداوي، وأحمد خليفة حمود المساعيد، ومهدي زعال مزعل العازمي، وحنان سعد حمد العازمي، ونورة مطلق عايش العتيبي، وريم جمعان سعد الغريب، وبراك عبد المحسن يوسف المرهون، وعبيد أحمد سعد الميع، ودليل سالم حمود العلاطي، وخالد خلف عيد الحربي. وبالنسبة للرابحين في سحب السنبلة Kids العاشر، فقد فاز بالجوائز المحددة 7 رابحين، وهم: علي أحمد عبد الله العلي، وسيف محمد علي العجمي، وسعد مبارك محمد الدوسري، وبراك ناصر خالد مكي الإبراهيم، وجنى عبد الله يوسف الكندري، ويوسف رشيد مبارك الحجيلان العازمي، وأحمد عبد الله طارق الفرحان. ويمثل حساب السنبلة الخيار الأمثل لكل الراغبين بتوفير الأموال وتحقيق عوائد مالية مناسبة على أرصدتهم في الوقت نفسه بالإضافة إلى فرصٍ للفوز بجوائز نقدية طوال العام. وحول الشروط، يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علماً بأن العميل مازال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر. لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهران كاملان للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص. هذا ولا توجد قيود أو حدود للسحب والإيداع، كلما زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح.