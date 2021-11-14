«كامكو إنفست» تدير إصداراً ناجحاً لـ«الخليج للتأمين»

مال وأعمال

أعلنت مجموعة الخليج للتأمين، عن الإصدار الناجح بقيمة 60 مليون دينار لسندات دائمة ومساندة من ضمن الشريحة الثانية لرأس المال ما يشكل أول اصدار للمجموعة في أسواق رأسمال الدين. وقد اجتذب الإصدار عدداً كبيراً من المؤسسات المحلية والمستثمرين المؤهلين وفاق الطلب إجمالي مبلغ الطرح في فترة قصيرة، ما يدل على المتانة المالية لمجموعة الخليج للتأمين. وقد قامت كامكو إنفست بدور مدير الإصدار ومستشار الهيكلة لإصدار مجموعة الخليج للتأمين.

يمثل إصدار السندات هذا علامة فارقة في سوق رأس المال في الكويت كونه أول إصدار للسندات من قبل شركة تأمين محلية وأول إصدار سندات دائمة (perpetual) مقومة بالدينار.

وعلق خالد سعود الحسن، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين قائلاً: «إن الإصدار الناجح للسندات هو بمثابة تأكيد لقوة المركز المالي للمجموعة وثقة المستثمرين في مستقبل المجموعة ومركزها التنافسي. لا يسهم هذا الإصدار في تعزيز كفاية رأس المال فحسب، بل سيدعم إستراتيجيتنا في استمرارية النمو».

وقال فيصل منصور صرخوه، الرئيس التنفيذي لـ كامكو إنفست: «سعداء بالإقبال الذي شهدناه على سندات مجموعة الخليج للتأمين وهو دليل على تعطش الأسواق المحلية إلى أدوات دين ذات تصنيف استثماري. كما تعكس الاستجابات الجيدة من المستثمرين ثقتهم في المنطقة والقطاع الخاص. وهذا النجاح ما كان ليتحقق لولا المهنية والحرفية والمساندة التي لمسناها من قبل وحدة تنظيم التأمين وهيئة أسواق المال».

