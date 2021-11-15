بين عهدي وأحمد!

الاخيرة

انتقد الصديق عهدي المرزوق في إحدى تغريداته صديقنا الآخر الكاتب أحمد الصراف كونه ينتقد في بعض مقالاته الإسلام الحركي السني ولا ينتقد الإسلام الحركي الشيعي، والحقيقة أن الجميع يعرف ألا توجه طائفياً على الإطلاق لدى أحمد الصراف، ومع ذلك يبقى جواب مستحق لسؤال: لماذا ينتقد الكتاب الليبراليون السنة والشيعة بالأغلب التيار الإسلامي السني ولا ينتقدون التيار الإسلامي الشيعي؟!

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أعتقد أن السبب هو أن التيار الحركي السني بشقيه السلفي والإخواني هم من يتعرض في الأغلب من قِبل نوابهم وكُتّابهم وذبابهم الإلكتروني لدعاة الدولة المدنية من ليبراليين وعلمانيين سنة وشيعة، ويصل الأمر أحيانا لتكفيرهم وإطلاق المسميات المستهزئه بهم عليهم كتسميتهم «بني علمن» و«بني ليبرال» مما يسيء لهم أمام أهلهم، ومن يقرأ أو يسمع ما كان يقوله النائب السلفي د. وليد الطبطبائي أو الكاتب السلفي د. عبدالرزاق الشايجي أو النائب والكاتب الإخواني م. مبارك الدويلة من تهجمات تجاه الآخرين لا يجد مثله لدى نواب وكُتّاب الإسلام الحركي الشيعي، لذا فما يكتبه الصّراف وباقي الكُتّاب الليبراليين والعلمانيين والوطنيين السنة والشيعة هو «رد على الهجوم» المتواصل عليهم ولو توقف الإسلام السني الحركي كحال الشيعي عن الهجوم المتواصل على من يعتبرونهم خصومهم والذي يشمل التكفير والإخراج (بدلاً من الإدخال) في الملة والدين لما تعرَّض لهم أحد... فهل يطيقون ذلك؟!

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آخر محطة:

تفاديت ولسنوات طوال التصادم مع الإسلام الحركي السني إلا أن الإخوان بنوابهم وكُتّابهم المحترمين وغير المحترمين وذبابهم الإلكتروني البذيء وغير المحترم لم يتركوني وشأني فاضطررت للرد على أذاهم ولو تعرض لي أيّ تيار آخر إسلامي أو غير إسلامي لرددت عليه كذلك والدفاع عن النفس حق مشروع في كل الشرائع السماوية والتشريعات الدنيوية!

