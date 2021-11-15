خادم الحرمين يُكرِّم خطاط الكعبة المشرفة

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الرياض - الوكالات: أعرب خطاط كسوة الكعبة المشرفة، مختار عالم، عن سعادته الغامرة بنبأ حصوله على الجنسية السعودية، مقدما شكره «للقيادة على منحه هذا الشرف». وقال عالم إن «الأسرة تلقت الخبر وسط دموع الفرح، وإن بناته الـ4 اللاتي وُلدن على أرض المملكة يشعرن الآن بسعادة غامرة، لأنهن لا يعرفن غير هذا البلد». وأضاف أن «الوطن قدّم له الكثير خلال السنوات الماضية، وأصبح الوقت مناسبا الآن لرد بعض من جميل الوطن، وأنه لشرف كبير أن يحمل الشخص جنسية المملكة العربية السعودية».

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وجَّه بمنح الجنسية السعودية لعدد من الأجانب المميزين في عدة مجالات، بينهم خطاط كسوة الكعبة المشرفة، مختار عالم. كما ضمت القائمة عددا من الأسماء البارزة في المجالين الثقافي والفكري وهم د. أمين سيدو، الذي قام بجهود علمية وبحثية كبيرة، وأيضا د.محمد البقاعي، الباحث والمحقق والمترجم، والذي عمل أستاذا للدراسات اللغوية في عدد من المؤسسات الأكاديمية منها جامعة الملك سعود بالرياض، ويعمل حاليا في مركز الملك سلمان لدراسات تاريخ الجزيرة العربية. والمؤرخ د. عبد الكريم إبراهيم السمك، وسمعان العاني أحد رواد الإخراج المسرحي في السعودية.

ويعتبر عالم واسمه الكامل مختار عالم مفيض الرحمن محمد إسماعيل شقدار شيخ خطاطي مكة، وهو يعمل الآن خطاطاً بمصنع كسوة الكعبة المشرفة، شارك بأعماله في المعارض الدولية والملتقيات العالمية، وقدم دروساً ودورات في التدريب على مهارات الخط، وتدرس مذكرة له عن خط الرقعة في معهد الحرم المكي الشريف، كما عمل خطاطا لشهادات الدبلوم والماجستير والدكتوراه بجامعة أم القرى لمدة سنتين منتصف التسعينيات الميلادية. اقتنيت أعماله، من قبل عدد من القيادات السياسية، وعرضت في أروقة مجموعة من المؤسسات العامة، ونال جوائز وشهادات تقديرية من جهات مختلفة. وقال إن عشقه بدأ للخط والرسم منذ الصغر، عندما التحق بالمرحلة الابتدائية، وتم تكليفه بتدريس الخط وهو بالصف الرابع الابتدائي، مشيرا إلى أنه كان يعلم الخط ويقدم دورات فيه في هذه السن الصغيرة. وأضاف، من خلال وسائل الإعلام السعودية، أنه عندما بلغ المرحلة الجامعية اتجه لقسم التربية الفنية، وحصل على درجة البكالوريوس، وأكمل دراسته في نفس التخصص، ثم حصل على الماجستير من قسم التربية الفنية بجامعة أم القرى.

