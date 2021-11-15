.. وتستمر مسيرة العطاء

وطن النهار

العمل الخيري هو السفينة التي تعبر بها الدنيا وتصلك إلى الآخرة بأمان، وتضمن بها الحصول على أفضل الأجر وأجزل الثواب، إذا كان المبتغى هو الله وحده، ونعمل ونأمل أن نكون ممن شرفهم الله سبحانه وتعالى بالاهتمام والمشاركة والمساهمة في ميادين العمل الخيري ورفع لوائه في مجالاته وميادينه المختلفة بوطننا الحبيب، لا سيما مجال البر بالوالدين وخدمة ورعاية وتأهيل كبار السن من خلال مبرة إبراهيم البغلي للابن البار التي تم إشهارها في عام 2013 م وكذلك الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين والتي أشهرت في عام 2014 م.

فإننا ننافس أنفسنا قبل أن ننافس غيرنا، وقد أخذنا على أنفسنا عهداً أن لا نرضى بقمّة وصلنا لها، بل الهمة دائماً تستشرف قمة أعلى وأسمى، فهناك الكثير من المشاريع الخيرية التي تجعلنا نتساءل عن أفضل مشروع خيري نخدم به أكبر قدر من الناس ومن أبناء وطننا وديننا؛ ليمتد أثره وتتواصل منفعته عاما بعد عام، بل إلى أمد الدهر.

وخلال تلك المسيرة من العمل الخيري، كانت الرؤية التي سرنا على هداها وما زلنا هي نشر القيم الإسلامية الأصيلة من خلال العمل التطوعي والخيري، لذا فلم نجد أفضل من خدمة القرآن الكريم وعلومه كأفضل مشروع خيري يعزز القيم الإسلامية الأصيلة في مجتمعنا وأمتنا، وتوفير بيئة مناسبة لخدمة تحفيظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه وعلومه.

وهذا التوجه يترجم الرؤى الثاقبة لدولة الكويت التي تعمل من خلال وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على تأكيد أن دولة الكويت قيادة وحكومة وشعباً اهتمت بحفظ القرآن الكريم ودعم ومساندة حفظته وتشجيعهم وتكريمهم، من خلال تنظيم الفعاليات والمسابقات والبرامج والأنشطة على مستوى الدولة كمسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده، والتي يتم تنظيمها برعاية سامية من لدن سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

فالقرآن الكريم كتاب الله سبحانه وتعالى هو الحياة والروح للأمة الإسلامية، وهو الغذاء والبلسم والدواء لروح من يقرؤه ويحفظه كما أنه يساعد على تهذيب نفسه وتميزه، وتعزيز أثره منهجا وسلوكاً في حياة المسلمين داخل الكويت وخارجها. إن العمل الخيري هدفنا الذي نعيش من أجله حتى آخر لحظة من حياتنا، ولكي نكمل هذه المسيرة ها نحن نطلق «مبرة السيدة نفيسة الخيرية» لخدمة القرآن الكريم وعلومه؛ نستكمل بها مسيرتنا نحو تعزيز أسس ومفاهيم ومبادئ العمل التطوعي والخيري والإنساني في ميدان جديد آخر، وليعزز عمل شقيقتها «مبرة البغلي للابن البار»، تعددت الأسماء والهدف واحد.

وتهدف «مبرة السيدة نفيسة الخيرية» إلى تقديم المنح الدراسية للمتفوقين من أبناء الكويت والدول العربية والاسلامية الأخرى لإجراء البحوث والدراسات العليا المتقدمة، وتقديم المنح التشجيعية والجوائز التقديرية للباحثين والمتفوقين في مختلف المجالات الدينية والأدبية ومراكز التدريب المتخصصة ذات المستوى الرفيع، وتعليم القرآن الكريم تلاوة وتجويدا وتفسيرا، ورفع حصيلة الفرد في علوم القرآن وحفظه، والعمل على تأصيل ثقافة القرآن الكريم بين أفراد المجتمع، من خلال نشر علومه وتوعية المجتمع بأهمية تعلم القرآن وتدبر، والعمل على تشجيع حفظ القرآن الكريم والتدريب على تجويده، وتنمية المهارات والقدرات على حفظ القرآن الكريم لدى متعلمي القرآن، ورعاية المتميزين من طلبة علوم القرآن الكريم والتعاون مع جميع المبرات والجمعيات الخيرية، وعمل مسابقات للتجويد والتلاوة والحفظ، بعد الحصول على موافقة الوزارة والجهات المختصة، وللمبرة القيام بأي نشاط آخر من أعمال البر أو النفع العام أو ما من شأنه تحقيق الهدف العام لها، وذلك طبقا لما يقرره مجلس الإدارة شرط ألا يتعارض ذلك مع أهداف المبرة وغاياتها.

خالص الأمنيات وصادق الدعوات للقائمين على «مبرة السيدة نفيسة الخيرية» والعاملين عليها باستمرار واستكمال مسيرة العطاء، والسداد والتوفيق لخدمة القرآن الكريم وتحفيظه وتعليمه، وتعزيز أثره منهجا وسلوكاً في حياة المسلمين داخل وطننا الحبيب الكويت وخارجه.

