إشهار «مبرة السيدة نفيسة الخيرية»

وطن النهار

أصدر د. مشعان محمد مشعان العتيبي، وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية القرار الوزاري رقم (98/أ) لسنة 2021م، بتاريخ 14 أكتوبر 2021م، بإشهار مبرة السيدة نفيسة الخيرية، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته، وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2016 م في شأن وزارة الشؤون الاجتماعية، وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999 م في شأن المبرات الخيرية، وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 م بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية، وعلى النظام الأساسي لمبرة السيدة نفيسة الخيرية، وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الأهلية والخيرية والمبرات ومراجعة الأنظمة الأساسية للجمعيات المشهرة وفقا لأحكام القانون 24 لسنة 1962 م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته باجتماعه رقم (1) لسنة 2019 م بتاريخ 17/9/2019 م، وبعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة من إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بتاريخ 13/10/2021 م، وبعد عرض وكيل الوزارة.

وجاء في نص المادة رقم (1) من القرار بأن تشهر مبرة السيدة نفيسة الخيرية لمدة غير محدودة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية، كما نصت المادة رقم (2) من القرار بأن يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

أهداف مبرة السيدة نفيسة الخيرية واختصاصاتها

أولاً: تقديم المنح الدراسية للمتفوقين من أبناء الكويت والدول العربية والإسلامية الأخرى لإجراء البحوث والدراسات العليا المتقدمة.

ثانياً: تقديم المنح التشجيعية والجوائز التقديرية للباحثين والمتفوقين في مختلف المجالات الدينية والأدبية ومراكز التدريب المتخصصة ذات المستوى الرفيع.

ثالثاً: تعليم القرآن الكريم تلاوة وتجويدا وتفسيرا.

رابعاً: رفع حصيلة الفرد في علوم القرآن وحفظه.

خامساً: العمل على تأصيل ثقافة القرآن الكريم بين أفراد المجتمع.

سادساً: نشر علوم القرآن الكريم بين أفراد المجتمع.

سابعاً: توعية المجتمع بأهمية تعلم القرآن بتدبر.

ثامناً: العمل على تشجيع حفظ القرآن الكريم والتدريب على تجويده.

تاسعاً: تنمية المهارات والقدرات على حفظ القرآن الكريم لدى متعلمي القرآن.

عاشراً: رعاية المتميزين من طلبة علوم القرآن الكريم.

حادي عشر: التعاون مع جميع المبرات والجمعيات الخيرية.

ثاني عشر: عمل مسابقات للتجويد والتلاوة والحفظ بعد الحصول على موافقة الوزارة والجهات المختصة.

ثالث عشر: للمبرة القيام بأي نشاط آخر من أعمال البر أو النفع العام أو ما من شأنه تحقيق الهدف العام لها.

الأعضاء المؤسسون لمبرة السيدة نفيسة الخيرية

1- إبراهيم طاهر أحمد البغلي.

2- صباح عيسى سلمان العطار.

3- مرتضى عبد علي حسين الجدي.

4- أحمد محمد أحمد الحمد.

5- حسين عبد الله جواد الصايغ.

6- بشرة جعفر أحمد المطوع.

7- محمد حسن محمد الحرز.

8- زهرة عبد الله طاهر البغلي.

9- هناء عبد الرسول طاهر البغلي.

10- إيمان باقر عبد الله.

11- حسن حاجي قمبر عبد علي.

12- بتول حيدر حسن محمد.

13- تهاني مرهون علي القلاف.

هذا وعقد مجلس إدارة مبرة السيدة نفيسة الخيرية اجتماعه الأول بتاريخ 12 أكتوبر 2021م برئاسة رئيس السن العم إبراهيم طاهر البغلي، وقرر المجلس:

أولاً: تحديد عدد ( 9 ) أعضاء لشغل مناصب مجلس الإدارة.

ثانياً: تم اختيار أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي:

? إبراهيم طاهر أحمد البغلي.

? صباح عيسى سلمان العطار.

? مرتضى عبد علي حسين الجدي.

? حسين عبد الله جواد الصايغ.

? حسن حاجي قمبر عبد علي.

? محمد حسن محمد الحرز.

? سلوى عبد علي الجدي.

? إيمان باقر عبد الله.

? تهاني مرهون علي القلاف.

ثالثاً: انتخب مجلس الإدارة أعضاء الهيئة الإدارية لمبرة السيدة نفيسة الخيرية على التحو التالي:

أعضاء الهيئة الإدارية لمبرة السيدة نفيسة الخيرية

? الأستاذ الفاضل إبراهيم طاهر أحمد البغلي.

رئيس مجلس إدارة مبرة السيدة نفيسة الخيرية

? الأستاذ الفاضل مرتضى عبد علي حسين الجدي

نائب رئيس مجلس إدارة مبرة السيدة نفيسة الخيرية

? الأستاذ الفاضل حسين عبد الله جواد الصايغ

أمين سر مبرة السيدة نفيسة الخيرية

? الأستاذة الفاضلة تهاني مرهون علي القلاف

أمين صندوق مبرة السيدة نفيسة الخيرية

نشر ملخص النظام الأساسي لمبرة السيدة نفيسة الخيرية

في جريدة الكويت اليوم

تم نشر ملخص النظام الأساسي لمبرة السيدة نفيسة الخيرية في الصفحة رقم (71) جريدة الكويت اليوم الرسمية قي عددها رقم (1558) السنة السابعة والستون، الصادر في يوم الأحد بتاريخ 25 ربيع الأول 1443 هـ، والموافق في 31/10/2021 م، وذلك بناءً على ما جاء في نص المادة رقم (1) من القرار بأن تشهر مبرة السيدة نفيسة الخيرية لمدة غير محدودة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية، كما نصت المادة رقم (2) من القرار بأن يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

