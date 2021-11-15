ملخص النظام الأساسي لمبرة السيدة نفيسة الخيرية

وطن النهار

قامت وزارة الشؤون بتسجيل مبرة باسم مبرة السيدة نفيسة الخيرية ومقرها الكويت، وذلك بهدف تقديم المنح الدراسية للمتفوقين من أبناء الكويت والدول العربية والإسلامية الأخرى لإجراء البحوث والدراسات العليا المتقدمة، وتقديم المنح التشجيعية والجوائز التقديرية للباحثين والمتفوقين في مختلف المجالات الدينية والأدبية ومراكز التدريب المتخصصة ذات المستوى الرفيع، وتعليم القرآن الكريم تلاوة وتجويدا وتفسيرا ورفع حصيلة الفرد في علوم القرآن وحفظه والعمل على تأصيل ثقافة القرآن الكريم بين أفراد المجتمع من خلال نشر علومه وتوعية المجتمع بأهمية تعلم القرآن بتدبر والعمل على تشجيع حفظ القرآن الكريم والتدريب على تجويده وتنمية المهارات والقدرات على حفظ القرآن الكريم لدى متعلمي القرآن ورعاية المتميزين من طلبة علوم القرآن الكريم والتعاون مع جميع المبرات والجمعيات الخيرية وعمل مسابقات للتجويد والتلاوة والحفظ بعد الحصول على موافقة الوزارة والجهات المختصة، وللمبرة القيام بأي نشاط آخر من أعمال البر أو النفع العام أو ما من شأنه تحقيق الهدف العام لها، وذلك طبقا لما يقرره مجلس الإدارة شرط ألا يتعارض ذلك مع أغراض المبرة، كما تم نشر أسماء الأعضاء المؤسسين للمبرة.

كما بين النظام الأساسي للمبرة أنه يدير شؤون المبرة مجلس إدارة مكون من 9 أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة، وتبدأ السنة المالية للمبرة في الاول من يناير من كل عام، وتنتهي في آخر ديسمبر، فيما عدا السنة الاولى، فتبدأ من تاريخ إشهارها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.

