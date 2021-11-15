الفارس: «رقمنة» رخصة القيادة وشهادة الميلاد

وطن النهار

أعلنت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا عبدالله الفارس إضافة وثيقتين حكوميتين رقميتين في تطبيق محفظة الوثائق الحكومية (هويتي) تتمثل في رخصة «قيادة المركبة الرقمية» و«شهادة الميلاد الرقمية» علاوة على اضافة الجرعة الثالثة من التطعيم، في خطوة جديدة نحو رقمنة الوثائق الحكومية وتوظيف التعاون المشترك بين الهيئة العامة للمعلومات المدنية مع وزارة الداخلية ووزارة الصحة.

‏‎وأشارت الوزيرة الفارس في تصريح صحافي أن هذه العملية ستمكن الأفراد من الاستفادة بشكل اكبر من تطبيق (هويتي) وذلك لإبراز رخصة القيادة الرقمية والاحتفاظ بالرخصة التقليدية، وبالتالي يمكن التغلب على مشاكل تلف او فقدان الرخصة علاوة على معرفة موعد انتهاء صلاحيتها تفادياً لما يترتب على ذلك من غرامات او مخالفات، كما يمكن للمستخدم سهولة مشاركة رخصة القيادة عند طلبها عبر التطبيقات المختلفة واستخدامها عند الحاجة لنسخة منها، كما أن اضافة شهادة الميلاد الرقمية واثبات تلقي الجرعة الثالثة من التطعيم الخاص بفيروس «كوفيد-19» للتطبيق وامكانية التحقق من صحة الوثيقة الرقمية عبر رمز الـ(QR) ستعزز من استفادة الأفراد من تطبيق(هويتي) بشكل أكثر فعالية.

‏‎وبينت أن هذه الاضافات طرحت في التحديث الجديد لتطبيق (هويتي) عبر المتاجر الرقمية الخاصة بأنظمة الهواتف الذكية المختلفة، ويتطلب من الأفراد تحديث التطبيق للإطلاع عليها.

كما كشفت عن وجود خطوات مهمة لتحويل تطبيق (هويتي) الى محفظة رقمية للوثائق الحكومية، فبعد اضافة رخصة القيادة الرقمية وشهادة الميلاد الرقمية، وجارٍ العمل على اضافة دفتر ملكية المركبة في القريب العاجل، وبقية الوثائق الحكومية تباعاً.

وقدمت الفارس الشكر الجزيل لوزيري الداخلية الشيخ ثامر العلي والصحة الشيخ د. باسل الحمود الصباح ووكيل وزارة الداخلية الشيخ سالم النواف ووكيل وزارة الصحة د. مصطفى رضا، وجميع العاملين في الوزارتين على هذا التعاون المثمر والبنّاء والذي يعتبر احد خطوات التحوّل الرقمي في البلاد، كما توجّهت بالشكر الجزيل للعاملين في الهيئة العامة للمعلومات المدنية وعلى رأسهم مديرها العام مساعد العسعوسي.

الجدير بالذكر ان هذه الخطوة جاءت بعد تصريح الوزيرة الفارس وخطتها بتحويل تطبيق (هويتي) من «مختص» في البطاقة المدنية الرقمية فقط الى محفظة رقمية للوثائق الحكومية الشخصية.

