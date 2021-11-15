«التطبيقي»: إقامة «الفرص الوظيفية» 21 الحالي

وطن النهار

أعلنت المنسق الإعلامي للجنة معرض الفرص الوظيفية حنان دشتي عن أن معرض الفرص الوظيفية هذا العام سيكون افتراضياً وسيقام في نهاية شهر نوفمبر الحالي على مدى خمسة أيام خلال الفترة من 21- 25 نوفمبر الحالي بتنظيم من إدارة متابعة الخريجين وسوق العمل، وذلك من خلال الموقع الالكتروني www.csoexpo.paaet.edu.kw.

وأوضحت دشتي بأن المعرض يتيح للزائر فرصة التواصل المباشر مع الجهات المشاركة وتقديم السير الذاتية، بالإضافة لفرص الاستكمال الدراسي التي تتيح للراغبين في متابعة دراستهم التواصل مع الجامعات لمعرفة الشروط و المتطلبات، كما يقدم المعرض عدداً من الورش التي تم تنظيمها بالتعاون مع مركز ابن الهيثم للتدريب، حيث تم تجهيز حوالي 12 ورشة عمل منها ورشتان بالتعاون مع محاضرين من دول مجلس التعاون الخليجي من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وتهدف هذه الورش إلى تأهيل الخريجين للخوض في سوق العمل، وسيتم منح شهادات معتمدة للمشاركين فيها.

وأضافت دشتي بأنه يمكن للزائر الدخول على الموقع من أمس الاحد الموافق 14 نوفمبر 2021 والتسجيل في المعرض والمشاركة في الورش التدريبية ما يؤهله للدخول في السحب على جوائز قيمة، ويمكن متابعة آخر أخبار ومستجدات المعرض من خلال موقع الهيئة الالكتروني www.paaet.edu.kw وجميع حساباتها الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

