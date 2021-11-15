«لجنة العاصمة» أقرت إعداد الخريطة الزلزالية للكويت

وطن النهار

وافقت لجنة العاصمة في المجلس البلدي على اقتراح عضو المجلس د. حسن كمال بشأن إعداد خريطة زلزالية للكويت.

ووافقت اللجنة كذلك برئاسة عبد العزيز المعجل على طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية في منطقة السرة قطعة رقم 4، فيما أبقت على الجدول دراسة نفق دروازة العبدالرزاق التاريخية، بالدراسة الواجبة في قانون الأثار وتسجيلها في السجل الوطني للمباني التاريخية لحين مخاطبة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب استنادا على قانون الآثار.

وأحالت اللجنة استغلال مساحات تجارية بحدود مبنى اتحاد كرة القدم إلى الجهاز التنفيذي لرفع تقرير مفصل، فيما رفضت كتاب احد المواطنين بتحويل استعمال عقاره من السكن الاستثماري إلى استخدام تجاري.

