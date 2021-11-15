«الزراعة»: غرس 300 شجرة في منطقة الشامية

وطن النهار

نفذت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية المرحلة الثامنة من حملة التخضير والتشجير ضمن موسمها الزراعي (2021/2022) عبر غرس 300 شتلة زراعية في منطقة الشامية بمحافظة العاصمة. وقالت الهيئة في بيان لها إن المرحلة الثامنة من الحملة التي نظمت برئاسة مدير عام الهيئة الشيخ محمد اليوسف الصباح شهدت مشاركة عدد من المهتمين بالتخضير والزراعة من مختلف الأعمار إذ قام الجميع بالتعاون في غرس الشتلات بالأماكن المخصصة لها. وأعرب الشيخ محمد اليوسف في تصريح له وفق ما جاء في البيان عن سعادته بالنجاح الذي حققته الحملة، مشيرا الى ضرورة رفع مستوى الوعي الزراعي والحرص لدى المواطنين على الحفاظ على ما تم تحقيقه والمشاركة في الحملات المقبلة. من جهة اخرى، دعت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية المربين اصحاب الحيازات الحيوانية «اغنام- ابقار- ابل» لمراجعة مبنى الهيئة الرئيس بالرابية- ادارة الانتاج الحيواني- قسم التراخيص لسداد الرسوم المتأخرة في موعد اقصاه اسبوعان.