رفع 25 سيارة مهملة وقارب في «الجهراء»

وطن النهار

نفذت ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق في فرع بلدية محافظة الجهراء جولات ميدانية في مناطق (النسيم، السالمي، المطلاع، تيماء، سعد العبدالله) لرفع كل ما يعمل على إعاقة الطريق وتشويه المنظر العام في إطار الحملة الإعلامية التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة للارتقاء بمستوى النظافة في جميع المحافظات «شارك بنظافتها».

وأكد مدير إدارة النظافة العامة واشغالات الطرق فهد القريفة أن الجولات تهدف الى الارتقاء بمستوى النظافة في جميع مناطق المحافظة.

وأشار إلى أن الجولات الميدانية التي تم تنفيذها أسفرت عن رفع 25 سيارة مهملة وقارب وقد تم إرسالها إلى موقع حجز السيارات في البلدية.

وأضاف أن الجولات الميدانية التي تم تنفيذها من قبل قسم متابعة الباعة الجائلين في مناطق النسيم والسالمي والمطلاع قد أسفرت عن رفع 6 عربات متنقلة، و3 لوريات أعلاف وبسطة إلى جانب رفع سيارة ديزل وعربة مبرد، مؤكدا عدم تهاون المفتشين في تطبيق القانون في حق المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.

