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المرحلة الثانية بداية السنة المالية المقبلة

اعتماد المخطط الأول لتوزيع قسائم مشروع جنوب سعد العبدالله

علي الفرحان
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الإثنين 15 نوفمبر 2021

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن مخطط أولي للضواحي والتي سيتم البدء في توزيعها على دفعات بمشروع جنوب سعد العبدالله الاسكاني.
وقالت المؤسسة في بيان صحافي: ان مخطط المرحلة الاولى (الضاحية الاولى) يحتوي على 6 توزيعات باجمالي 838 قسيمة بمساحة 400م للسنة المالية 2020/2021 وسيتم استكمال توزيع المتبقي من الضاحية الاولى 1711 قسيمة بداية السنة المالية 2022/2023 على مراحل سيتم الاعلان عنها لاحقا خلال حسابات التواصل الاجتماعي الرسمية للمؤسسة ووسائل الاعلام الاخرى.
يذكر ان الضاحية الاولى تقع في بداية حدود المشروع وعلى طريق الدائري السادس وتحتوي الضاحية على خدمات حكومية متكاملة لتغطية حاجات المواطنين القاطنين فيها، كما ان المؤسسة مستمره في استقبال المواطنين الراغبين في التخصيص على قسائم مدينة جنوب سعد العبدالله والمقيده طلباتهم حتى ديسمبر 2000 وما قبل التقديم عبر المنصة الإلكترونية للمؤسسة.


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