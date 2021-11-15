«حقوق الإنسان»: دراسة لتقصي دوافع الانتحار وأسبابه

وطن النهار

فيما شهد المجتمع أول من أمس 3 حالات انتحار، أكد الديوان الوطني لحقوق الإنسان انه من المؤسف والمحزن في آن واحد تكرار حالات الانتحار في الآونة الأخيرة، لافتا الى ان لجنة الشكاوى والتظلمات عكفت على دراسة منهجية لتقصي دوافع وأسباب الانتحار.

وقال رئيس اللجنة علي البغلي ان اللجنة ماضية في التنسيق مع جهات حكومية عدة وأخرى بحثية وأكاديمية ومكتب الانماء والجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية حيال تكرار مشاهد الانتحار المؤسفة، داعياً في الوقت ذاته إلى المشاركة في الاستبيان عبر منصات الديوان الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الديوان في بيانه انه تابع ببالغ الاسف ما تم تداوله بالصحافة المحلية عن ثلاث حالات انتحار شهدها المجتمع أول من امس.

وعبر رئيس لجنة الشكاوى والتظلمات علي البغلي عن بالغ حزنه واسفه لهذه الحوادث المؤسفة قائلا «ان لجنة الشكاوى والتظلمات تابعت بحرص واهتمام بالغين ما يشهده المجتمع الكويتي من تكرار لحالات الانتحار في الاونة الاخيرة وانه اصبح امرا وجب حله والمضي قدما في معرفه اسبابه والحرص على تفاديه».

واضاف البغلي انه استشعار من الديوان الوطني لحقوق الانسان بالتصدي لتكرار حالات الانتحار في المجتمع فقد عكفت لجنة الشكاوى والتظلمات على دراسة منهجية تهدف الى التعرف على الاسباب الدافعة للانتحار وتحديد السلوك الانتحاري للافراد تحديدا خلال وبعد جائحة «كورونا» وذلك انطلاقا من اختصاص الديوان في اعداد الدراسات والآليات التدريبية والتوعوية في اطار نشر ثقافة حقوق الانسان.

وتعمل اللجنة بالتعاون والتنسيق مع عدة جهات رسمية كوزارات الداخلية والعدل والصحة والشؤون الاجتماعية وجهات بحثية واكاديمية كجامعة الكويت ومكتب الانماء الاجتماعي والجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية.

ودعا البغلي الافراد للمشاركة في الاستبيان المتاح عبر منصات الديوان الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي وذلك لاثراء الدراسة التي تعمل عليها لجنة الشكاوى والتظلمات بالديوان الوطني لحقوق الانسان.

